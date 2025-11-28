menu hamburguer
Com nova camisa 10, veja numeração da Seleção Brasileira feminina para amistosos

Brasil enfrenta Noruega e Espanha

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 28/11/2025
12:13
Tainá Maranhão, Tarciane e Gabi Zanotti durante treino da Seleção Brasileira feminina na Espanha. (Lívia Villas Boas / CBF)
Tainá Maranhão, Tarciane e Gabi Zanotti durante treino da Seleção Brasileira feminina na Espanha. (Lívia Villas Boas / CBF)
Em sua última Data Fifa do ano, a Seleção Brasileira feminina terá amistosos diante de Noruega e Espanha, e já definiu a numeração oficial para as partidas.

O amistoso contra a Noruega, marcado para sexta-feira (28), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Línea. Depois, o Brasil encara as portuguesas no dia 2 de dezembro, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A Seleção feminina terá novidades para a partida, com a meia-atacante Gabi Zanotti jogando como camisa 10. A equipe passou a semana realizando treinamentos físicos e táticos focadas para duelos contra Noruega e Portugal, na última Data Fifa do ano.

O time de Arthur Elias vem de duas vitorias importantes e confiança crescente. A equipe venceu a Inglaterra por 2 a 1 e a Itália por 1 a 0 no último ciclo. Em julho, o Brasil venceu a Colômbia e foi campeão da Copa América Feminina.

Veja numeração da Seleção Brasileira

Entre os destaques estão a goleira Lelê, como camisa 12, Gabi Zanotti, com a 10, e Brena, como a 9. Dudinha vestirá a 7, enquanto Ludmila a 11.

GOLEIRAS

  • 1 - Lorena
  • 12 - Letícia Izidoro
  • 23 - Cláudia
  • 24 - Thais Lima

DEFENSORAS

  • 2 - Bruninha
  • 3 - Tarciane
  • 4 - Isa Haas
  • 6 - Yasmim
  • 13 - Isabela
  • 14 - Fê Palermo
  • 15 - Thais Ferreira
  • 20 - Mariza

MEIO-CAMPISTAS

  • 5 - Duda Sampaio
  • 8 - Angelina
  • 9 - Brena
  • 10 - Gabi Zanotti
  • 17 - Ary Borges
  • 21 - Yaya

ATACANTES

  • 7 - Dudinha
  • 11 - Ludmila
  • 16 - Bia Zaneratto
  • 18 - Gabi Portilho
  • 19 - Tainá Maranhão
  • 22 - Luany

Arthur Elias durante treino da Seleção Feminina na Inglaterra (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Arthur Elias durante treino da Seleção Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

