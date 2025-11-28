Com nova camisa 10, veja numeração da Seleção Brasileira feminina para amistosos
Brasil enfrenta Noruega e Espanha
Em sua última Data Fifa do ano, a Seleção Brasileira feminina terá amistosos diante de Noruega e Espanha, e já definiu a numeração oficial para as partidas.
O amistoso contra a Noruega, marcado para sexta-feira (28), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Línea. Depois, o Brasil encara as portuguesas no dia 2 de dezembro, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro.
A Seleção feminina terá novidades para a partida, com a meia-atacante Gabi Zanotti jogando como camisa 10. A equipe passou a semana realizando treinamentos físicos e táticos focadas para duelos contra Noruega e Portugal, na última Data Fifa do ano.
O time de Arthur Elias vem de duas vitorias importantes e confiança crescente. A equipe venceu a Inglaterra por 2 a 1 e a Itália por 1 a 0 no último ciclo. Em julho, o Brasil venceu a Colômbia e foi campeão da Copa América Feminina.
Veja numeração da Seleção Brasileira
Entre os destaques estão a goleira Lelê, como camisa 12, Gabi Zanotti, com a 10, e Brena, como a 9. Dudinha vestirá a 7, enquanto Ludmila a 11.
GOLEIRAS
- 1 - Lorena
- 12 - Letícia Izidoro
- 23 - Cláudia
- 24 - Thais Lima
DEFENSORAS
- 2 - Bruninha
- 3 - Tarciane
- 4 - Isa Haas
- 6 - Yasmim
- 13 - Isabela
- 14 - Fê Palermo
- 15 - Thais Ferreira
- 20 - Mariza
MEIO-CAMPISTAS
- 5 - Duda Sampaio
- 8 - Angelina
- 9 - Brena
- 10 - Gabi Zanotti
- 17 - Ary Borges
- 21 - Yaya
ATACANTES
- 7 - Dudinha
- 11 - Ludmila
- 16 - Bia Zaneratto
- 18 - Gabi Portilho
- 19 - Tainá Maranhão
- 22 - Luany
