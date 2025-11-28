Seleção feminina está escalada para enfrentar a Noruega; veja titulares
Bia Zaneratto e Gabi Portilho serão titulares
A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), diante da Noruega, em amistoso internacional feminino realizado no Estádio Municipal de La Linea, na Espanha. O jogo terá transmissão exclusiva do Sportv.
Arthur Elias escalou a equipe com Lorena no gol e uma defesa com linha de cinco defensoras: Bruninha, Tarciane, Isa Haas, Marisa e Isabela. No meio-campo estarão Angelina, Ary Borges e Luany, enquanto o ataque é formado por Bia Zaneratto e Gabi Portilho.
Treinada por Gemma Grainger, a Noruega entra em campo com Fiskerstrand; Hansen, Engen, Harviken, Blakstad, Naalsund, Kielland, Maanum, Graham Hansen, Signe Gaupset e Ada Hegerberg.
A Seleção feminina terá novidades para a partida, com a meia-atacante Gabi Zanotti jogando como camisa 10. A equipe passou a semana realizando treinamentos físicos e táticos focadas para duelos contra Noruega e Portugal, na última Data Fifa do ano.
O time de Arthur Elias vem de duas vitorias importantes e confiança crescente. A equipe venceu a Inglaterra por 2 a 1 e a Itália por 1 a 0 no último ciclo.
BRASIL X NORUEGA - AMISTOSO INTERNACIONAL FEMININO
- Data: sexta, 28 de novembro
- Horário: 15h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Municipal de La Linea
- Onde assistir: Sportv (canal fechado)
Escalações confirmadas
BRASIL: Lorena; Bruninha, Tarciane, Isa Haas, Marisa e Isabela; Angelina, Ary Borges e Luany; Bia Zaneratto e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.
NORUEGA: Fiskerstrand; Hansen, Engen, Harviken, Blakstad, Naalsund, Kielland, Maanum, Graham Hansen, Signe Gaupset e Ada Hegerberg. Técnica: Gemma Grainger.
