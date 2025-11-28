menu hamburguer
Futebol Feminino

Seleção feminina está escalada para enfrentar a Noruega; veja titulares

Bia Zaneratto e Gabi Portilho serão titulares

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 28/11/2025
15:13
Vestiário da Seleção feminina na Espanha. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Estádio La Línea, na Espanha, recebe amistoso da Seleção feminina contra a Noruega. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), diante da Noruega, em amistoso internacional feminino realizado no Estádio Municipal de La Linea, na Espanha. O jogo terá transmissão exclusiva do Sportv.

Arthur Elias escalou a equipe com Lorena no gol e uma defesa com linha de cinco defensoras: Bruninha, Tarciane, Isa Haas, Marisa e Isabela. No meio-campo estarão Angelina, Ary Borges e Luany, enquanto o ataque é formado por Bia Zaneratto e Gabi Portilho.

Treinada por Gemma Grainger, a Noruega entra em campo com Fiskerstrand; Hansen, Engen, Harviken, Blakstad, Naalsund, Kielland, Maanum, Graham Hansen, Signe Gaupset e Ada Hegerberg.

A Seleção feminina terá novidades para a partida, com a meia-atacante Gabi Zanotti jogando como camisa 10. A equipe passou a semana realizando treinamentos físicos e táticos focadas para duelos contra Noruega e Portugal, na última Data Fifa do ano.

O time de Arthur Elias vem de duas vitorias importantes e confiança crescente. A equipe venceu a Inglaterra por 2 a 1 e a Itália por 1 a 0 no último ciclo.

BRASIL X NORUEGA - AMISTOSO INTERNACIONAL FEMININO

  • Amistoso internacional
  • Data: sexta, 28 de novembro
  • Horário: 15h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal de La Linea
  • Onde assistir: Sportv (canal fechado)

Escalações confirmadas

BRASIL: Lorena; Bruninha, Tarciane, Isa Haas, Marisa e Isabela; Angelina, Ary Borges e Luany; Bia Zaneratto e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.

NORUEGA: Fiskerstrand; Hansen, Engen, Harviken, Blakstad, Naalsund, Kielland, Maanum, Graham Hansen, Signe Gaupset e Ada Hegerberg. Técnica: Gemma Grainger.

Vestiário da Seleção feminina na Espanha. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Vestiário do Brasil contra a Espanha. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

