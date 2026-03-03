De volante de origem a peça híbrida, Nicoli Gomes evolui no Flamengo
Gaúcha de 19 anos relembra início no Grêmio e explica mudança para o clube carioca
Natural de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, Nicoli Gomes Amaral Santos é uma das jogadoras promissoras do Flamengo. A volante de 19 anos, que também atua na defesa, está integrada ao profissional e marcou um dos gols da vitória rubro-negra diante do Heips, pela Copa Rio.
Desde segunda-feira (2) até quinta-feira (5), o Lance! publica uma série especial de entrevistas exclusivas com jogadoras em formação no Rubro-Negro. As matérias irão ao ar diariamente, sempre às 20h, destacando as histórias, desafios e expectativas das jovens.
A trejetória de Nicoli Gomes até o Flamengo
Nicoli começou em uma escolinha ligada ao Grêmio na própria cidade e, à época, jogava no meio dos meninos. Quando foi para Porto Alegre, passou a integrar a estrutura oficial feminina do clube e percorreu praticamente todas as categorias de base.
Atuou no sub-17, teve minutos no sub-20 e disputou a Copinha antes mesmo de se transferir. A mudança para o Rio aconteceu depois de enfrentar justamente o Flamengo na final de 2023. O interesse já havia sido sinalizado anteriormente e, quando foi formalizado, ela optou por sair da zona de conforto.
— Eu já acompanhava o projeto do Flamengo. Na final, vi que era um time muito forte. Aquilo me chamou atenção — relembra, em entrevista ao Lance!.
— Quis sair da minha zona de conforto. Queria viver novos ares, ficar longe da família e ver como eu ia reagir — completa.
E assim fez. Chegou ao Flamengo em 2024 para o sub-17, mas rapidamente foi direcionada ao sub-20 após ajustes internos nas categorias. O primeiro ano no Rio foi intenso. Disputou Copa Rio, Campeonato Brasileiro, Carioca e Copinha. Foram quatro finais e dois títulos. O reencontro com o Grêmio em decisão teve peso emocional. Nicoli começou no banco, entrou no decorrer do jogo e viveu a experiência de enfrentar antigas companheiras.
— Foi um sentimento misto, mas ainda mais especial por ter conquistado o título — diz ela, em referência à Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025.
Em 2026, o cenário mudou novamente. A integração entre sub-20 e profissional aumentou. Nicoli segue oficialmente na base, mas treina com o elenco principal e já aparece nas listas de jogos. Na Copa Rio, marcou seu primeiro gol como profissional na vitória por 7 a 0. "Um dia antes eu estava sentindo que algo bom ia acontecer", conta. A jovem imaginou que faria um gol de cabeça. Na hora, a bola acabou desviando no ombro, mas entrou.
➡️ 'Craque o Flamengo faz em casa': jogadoras da base iniciam ano com mais espaço no profissional
Com 1,67m e destra, Nicoli se define como volante de origem, embora também atue como zagueira. Quando joga mais recuada, aponta a construção de jogo e a visão como principais qualidades. Não é uma defensora apenas de combate, como define. Gosta de participar da saída de bola e iniciar jogadas.
Entre as referências no elenco, cita a atacante Cristiane como exemplo de postura e mentalidade. Também observa de perto a capitã Djeni, companheira de posição, para entender leitura tática e liderança.
— A Cristiane é uma referência. Todo treino ela passa alguma informação. A gente aprende muito só de observar — descreve.
Para 2026, Nicoli coloca como meta principal uma convocação para a Seleção sub-20, de olho na Copa do Mundo da categoria. Paralelamente, quer consolidar espaço no profissional e disputar títulos.
