O Corinthians iniciou as obras no Centro de Treinamento Joaquim Grava, em São Paulo (SP), com o objetivo de separar a estrutura do time principal feminino da base masculina.

continua após a publicidade

A previsão é de que a reforma dure entre 60 e 90 dias. A informação foi divulgada pelo pelo portal Meu Timão e confirmada pelo Lance!.

A mudança faz parte de um movimento interno para dar mais autonomia e organização ao departamento feminino. Na prática, a separação permitirá uma rotina de treinamentos mais ajustada às necessidades específicas de cada categoria, além de melhor distribuição de espaços, logística e planejamento.

O CT Joaquim Grava já é a casa das Brabas. Com a reforma, o clube busca otimizar ainda mais o uso do espaço e reforçar o investimento em uma modalidade que coleciona títulos e protagonismo nos últimos anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

CT Joaquim Grava. (Foto: Izabella Giannola)

(Foto: Izabella Giannola)

Próximos desafios do Corinthians

O Corinthians volta a campo diante do Palmeiras, em 13 de março, às 21h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição. Na sequência, terá jogos contra o América-MG, no dia 23, e Botafogo, no dia 27, todos pelo Brasileirão Feminino.

Em meio à Data FIFA, as Brabas seguem trabalhando no CT. Nesta terça-feira (3), a treinadora Emily Lima trabalhou aspectos defensivos e também promoveu treinamentos específicos de bolas paradas.

continua após a publicidade

O elenco treina até sábado (07) e, na próxima semana, as dez atletas que estão a serviço de suas seleções nacionais serão integradas à preparação.

+ Aposte nas Brabas no Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável