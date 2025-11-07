Mirassol vai criar departamento exclusivo para o futebol feminino

O Mirassol se pronunciou oficialmente sobre o futebol feminino: o clube terá um time próprio, atendendo à obrigatoriedade imposta pela Conmebol para clubes que desejam disputar torneios continentais, segundo comunicado à reportagem do Lance!. Para estruturar a equipe, será criado um departamento específico, responsável por organizar toda a operação e cuidar dos detalhes do novo projeto.

continua após a publicidade

Ainda não há definição sobre quem ficará à frente do setor nem sobre a data de estreia da equipe, mas o clube reforçou que não haverá parcerias externas. A iniciativa marca o primeiro passo do Mirassol para se adaptar às exigências do futebol feminino e iniciar um trabalho estruturado dentro da própria instituição.

Uma possibilidade seria associar-se a um clube pré-existente. O ge.globo noticiou uma possível parceria com o Realidade Jovem, o que não foi confirmado pelo clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Entenda obrigatoriedade da Conmebol que o Mirassol atenderá

Desde 2018, a Conmebol exige que todos os clubes participantes de suas competições masculinas tenham uma equipe feminina própria ou associada. A medida faz parte do novo estatuto e regulamento de clubes publicado em 2016, que passou a ser aplicado de forma efetiva a partir de 2019.

O regulamento determina que:

"O solicitante (à licença) deverá ter uma primeira equipe feminina ou associar-se a um clube que possua o mesmo. Além disso, deverá ter pelo menos uma categoria juvenil feminina ou associar-se a um clube que possua. Em ambos os casos, o solicitante deverá prover suporte técnico, equipamento e infraestrutura necessária para o desenvolvimento de ambas as equipes, com participação em competições nacionais e regionais reconhecidas pela respectiva associação membro."

continua após a publicidade

A exigência levou os clubes da Série A do Brasileirão a se movimentarem nos últimos anos para se adequar, e agora o Mirassol segue o mesmo caminho. A equipe está na quarta colocação do Brasileirão masculino e próximo de confirmar vaga na Libertadores.

➡️ Deputado do RJ propõe PL de incentivo ao futebol feminino