São Paulo e Olímpia entram em campo pela Libertadores; veja titulares
Tricolor precisa pontuar para avançar de fase
São Paulo e Olímpia, do Paraguai, se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 20h (horário de Brasília), pela terceira rodada da Libertadores Feminina. O jogo ocorre no Francisco Sola, em Banfield, e conta com transmissão de SporTV, GOAT, Cazé TV, Pluto TV, NSports e Xsports.
Até o momento, o São Paulo é o único time brasileiro que perdeu nesta edição da Libertadores. A equipe de Thiago Viana foi superada pelo Colo-Colo e chega à rodada final precisando vencer o Olímpia para se juntar a Ferroviária, Corinthians, Independiente Dragonas e Boca Juniors, já garantidos na segunda fase. Em caso de empate, dependerá do San Lorenzo.
O time do Papa Francisco também pertence ao Grupo C e encara o Colo-Colo no mesmo horário, também necessitando de uma vitória para ter chance de classificação.
Para a partida decisiva, Thiago Viana escala a equipe com o que tem de melhor. O time titular é composto por Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Camilinha, Karla Alves, Aline, Isa, Millene e Crivelari.
➡️ Com Palmeiras e Corinthians em alta, veja novidades da Seleção feminina
Já o Olímpia, treinado pelo paraguaio Roberto Stegmayer, vem a campo com Ortíz, Rolón, Alonso, Riso, Vizcuña, Garcete, Garay, Pion, Villalba, Cartaman e González.
Informações de Olímpia e São Paulo
OLÍMPIA X SÃO PAULO
- Libertadores Feminina - 3ª rodada
- Data e horário: quinta-feira, 9 de outubro, às 20h
- Local: Estádio Francisco Sola
- Onde assistir: SporTV, GOAT, Cazé TV, Pluto TV, NSports e Xsports
⚽ Escalações confirmadas
OLIMPIA: Ortíz, Rolón, Alonso, Riso, Vizcuña, Garcete, Garay, Pion, Villalba, Cartaman e González. Técnico: Roberto Stegmayer.
SÃO PAULO: Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Camilinha, Karla Alves, Aline, Isa, Millene e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.
