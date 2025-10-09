menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

São Paulo e Olímpia entram em campo pela Libertadores; veja titulares

Tricolor precisa pontuar para avançar de fase

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/10/2025
19:18
Atualizado há 0 minutos
Estádio Florencio Sola, do Banfield, receberá a Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Banfield)
imagem cameraEstádio Florencio Sola, do Banfield, recebe jogo do São Paulo na Libertadores Feminina. (Foto: Reprodução/Banfield)
  • Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo e Olímpia, do Paraguai, se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 20h (horário de Brasília), pela terceira rodada da Libertadores Feminina. O jogo ocorre no Francisco Sola, em Banfield, e conta com transmissão de SporTV, GOAT, Cazé TV, Pluto TV, NSports e Xsports.

Relacionadas

Até o momento, o São Paulo é o único time brasileiro que perdeu nesta edição da Libertadores. A equipe de Thiago Viana foi superada pelo Colo-Colo e chega à rodada final precisando vencer o Olímpia para se juntar a Ferroviária, Corinthians, Independiente Dragonas e Boca Juniors, já garantidos na segunda fase. Em caso de empate, dependerá do San Lorenzo.

O time do Papa Francisco também pertence ao Grupo C e encara o Colo-Colo no mesmo horário, também necessitando de uma vitória para ter chance de classificação.

Para a partida decisiva, Thiago Viana escala a equipe com o que tem de melhor. O time titular é composto por Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Camilinha, Karla Alves, Aline, Isa, Millene e Crivelari.

➡️ Com Palmeiras e Corinthians em alta, veja novidades da Seleção feminina

Milene comemora seu gol pelo São Paulo na Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)
Milene comemora seu gol pelo São Paulo na Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)

Já o Olímpia, treinado pelo paraguaio Roberto Stegmayer, vem a campo com Ortíz, Rolón, Alonso, Riso, Vizcuña, Garcete, Garay, Pion, Villalba, Cartaman e González.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Informações de Olímpia e São Paulo

OLÍMPIA X SÃO PAULO

  1. Libertadores Feminina - 3ª rodada
  2. Data e horário: quinta-feira, 9 de outubro, às 20h
  3. Local: Estádio Francisco Sola
  4. Onde assistir: SporTV, GOAT, Cazé TV, Pluto TV, NSports e Xsports

⚽ Escalações confirmadas

OLIMPIA: Ortíz, Rolón, Alonso, Riso, Vizcuña, Garcete, Garay, Pion, Villalba, Cartaman e González. Técnico: Roberto Stegmayer.

SÃO PAULO: Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Camilinha, Karla Alves, Aline, Isa, Millene e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

