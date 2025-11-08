menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Paulistão Feminino: onde assistir à 12ª rodada e como está a briga pelas semifinais

Palmeiras e Corinthians se enfrentam na Arena Barueri; veja todos os jogos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/11/2025
06:10
Corinthians e Palmeiras duelam pelo Paulistão Feminino 2025. (Foto: Staff Images/CBF)
imagem cameraCorinthians e Palmeiras duelam pelo Paulistão Feminino 2025. (Foto: Staff Images/CBF)
O Derby entre Palmeiras e Corinthians promete ser o grande destaque da 12ª rodada do Paulistão Feminino 2025. O clássico, marcado para segunda-feira (10), às 20h, na Arena Barueri, coloca frente a frente as duas melhores equipes da competição e pode definir a liderança da primeira fase.

Restando apenas três rodadas para o fim da etapa classificatória, que tem 14 no total, os clubes seguem na disputa pelas quatro vagas nas semifinais. Com Corinthians, Palmeiras, Ferroviária e Red Bull Bragantino firmes no G4, o equilíbrio e a rivalidade devem marcar a rodada, que começa neste sábado (8) e se estende até a segunda-feira.

Situação da tabela

O Corinthians lidera com 30 pontos (10 vitórias em 11 jogos) e já encaminha a melhor campanha da primeira fase. O Palmeiras vem logo atrás, com 25, e também está muito perto de garantir vaga direta na semi. Na sequência aparecem Ferroviária (20) e Bragantino (15), que se enfrentam neste domingo num confronto direto pelo terceiro lugar.

O São Paulo, com 14 pontos, ainda sonha em entrar no G4, mas precisa de uma arrancada nas últimas rodadas e de um tropeço das rivais, da mesma forma que o Santos, com 12. Taubaté e Realidade Jovem completam a tabela, já sem grandes chances de classificação.

Tabela – Paulistão Feminino (após 11 rodadas)

    1.
  1. Corinthians – 30 pts | SG: +23
    2. 2.
  2. Palmeiras – 25 pts | SG: +15
    3. 3.
  3. Ferroviária – 20 pts | SG: +16
    4. 4.
  4. Bragantino – 15 pts | SG: 0
    5. 5.
  5. São Paulo – 14 pts | SG: -2
    6. 6.
  6. Santos – 12 pts | SG: -2
    7. 7.
  7. Taubaté – 6 pts | SG: -19
    8. 8.
  8. Realidade Jovem – 1 pt | SG: -31

O Corinthians comemora o gol de Jaqueline em cima do Santos, pela 9ª rodada do Paulistão Feminino (Foto: Reprodução/CazéTV)
O Corinthians comemora pelo Paulistão Feminino. (Foto: Reprodução/CazéTV)

Onde assistir ao vivo

Sábado, 8 de novembro

  • 11h – São Paulo x Taubaté – Record News, Space e HBO Max

Domingo, 9 de novembro

  • 11h – Red Bull Bragantino x Ferroviária – UOL

Segunda-feira, 10 de novembro

  • 18h – Realidade Jovem x Santos – YouTube (Paulistão)
  • 20h – Palmeiras x Corinthians – SporTV

