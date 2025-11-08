Paulistão Feminino: onde assistir à 12ª rodada e como está a briga pelas semifinais
Palmeiras e Corinthians se enfrentam na Arena Barueri; veja todos os jogos
O Derby entre Palmeiras e Corinthians promete ser o grande destaque da 12ª rodada do Paulistão Feminino 2025. O clássico, marcado para segunda-feira (10), às 20h, na Arena Barueri, coloca frente a frente as duas melhores equipes da competição e pode definir a liderança da primeira fase.
Restando apenas três rodadas para o fim da etapa classificatória, que tem 14 no total, os clubes seguem na disputa pelas quatro vagas nas semifinais. Com Corinthians, Palmeiras, Ferroviária e Red Bull Bragantino firmes no G4, o equilíbrio e a rivalidade devem marcar a rodada, que começa neste sábado (8) e se estende até a segunda-feira.
Situação da tabela
O Corinthians lidera com 30 pontos (10 vitórias em 11 jogos) e já encaminha a melhor campanha da primeira fase. O Palmeiras vem logo atrás, com 25, e também está muito perto de garantir vaga direta na semi. Na sequência aparecem Ferroviária (20) e Bragantino (15), que se enfrentam neste domingo num confronto direto pelo terceiro lugar.
O São Paulo, com 14 pontos, ainda sonha em entrar no G4, mas precisa de uma arrancada nas últimas rodadas e de um tropeço das rivais, da mesma forma que o Santos, com 12. Taubaté e Realidade Jovem completam a tabela, já sem grandes chances de classificação.
Tabela – Paulistão Feminino (após 11 rodadas)
- Corinthians – 30 pts | SG: +23
- Palmeiras – 25 pts | SG: +15
- Ferroviária – 20 pts | SG: +16
- Bragantino – 15 pts | SG: 0
- São Paulo – 14 pts | SG: -2
- Santos – 12 pts | SG: -2
- Taubaté – 6 pts | SG: -19
- Realidade Jovem – 1 pt | SG: -31
Onde assistir ao vivo
Sábado, 8 de novembro
- 11h – São Paulo x Taubaté – Record News, Space e HBO Max
Domingo, 9 de novembro
- 11h – Red Bull Bragantino x Ferroviária – UOL
Segunda-feira, 10 de novembro
- 18h – Realidade Jovem x Santos – YouTube (Paulistão)
- 20h – Palmeiras x Corinthians – SporTV
