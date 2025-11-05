São Paulo e Ferroviária fazem final do Paulistão Feminino sub-20; veja data
Santos e Corinthians foram eliminados nas semis
A decisão do Paulistão Feminino sub-20 está definida. São Paulo e Ferroviária se enfrentam em jogo único, na próxima quarta-feira, 12 de novembro, com horário e local a serem divulgadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
O São Paulo venceu o Santos nas penalidades por 11 a 10 e está na final do Paulistão Feminino. Já a Ferroviária superou o Corinthians após empatar por 1 a 1 no tempo normal e vencer por 4 a 2 nas penalidades.
Campanhas de São Paulo e Ferroviária
O São Paulo iniciou sua campanha no Campeonato Paulista Feminino de 2025 empatando com o Santos por 1 a 1 e, na sequência, venceu o Centro Olímpico por 4 a 0. O time também empatou com o Corinthians em duas oportunidades (0 a 0), superou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, o São Bento por 3 a 0 e 1 a 0, e perdeu apenas uma vez, para o Santos por 2 a 1.
A Ferroviária tem uma das campanhas mais expressivas do torneio. A equipe estreou com vitória de 12 a 0 sobre o Ituano, depois goleou o São Bento por 9 a 0, venceu o Palmeiras por 2 a 1, o Ituano novamente por 1 a 0 e a Portuguesa SAF por 3 a 0. Na sequência, empatou com o Palmeiras em 1 a 1, derrotou o Red Bull Bragantino por 4 a 0 e 3 a 0, e venceu a Portuguesa SAF novamente por 7 a 1.
