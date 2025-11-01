menu hamburguer
Corinthians vence o São Paulo e dispara na liderança do Paulistão Feminino

Jhonson, Tamires e Thais Regina garantem vitória das Brabas

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
18:58
Jhonson comemora após abrir o placar contra o São Paulo (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag.Corinthians)
O Corinthians segue cumprindo os objetivos da temporada. Após as conquistas do Brasileirão e da Libertadores, as Brabas agora estão focadas no Paulistão Feminino. Neste sábado, a equipe fez o dever de casa e bateu o São Paulo por 3 a 1.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Atacante da Seleção Brasileira, Jhonson abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, mas o São Paulo conseguiu empatar com Duda Serrano, aos 17 minutos. No entanto, no segundo tempo, as Brabas mostraram constância e balançaram as redes adversárias aos 27 minutos e aos 58 minutos com Tamires e Taís Regina, respectivamente.

Veja os melhores momentos de Corinthians x São Paulo

Além da importante vitória no clássico, o Corinthians disparou na liderança da competição e chegou aos 30 pontos, cinco à frente do Palmeiras, vice-líder, e próximo adversário na competição. A partida será na segunda-feira, dia 10, às 20h (de Brasília).

Do outro lado, o São Paulo ocupa a quinta colocação, com 14 pontos- um atrás do Bragantino, quarto colocado e primeiro time na zona de classificação para o mata-mata.

O Paulistão Feminino ainda está na 11ª rodada, estendendo-se até à 14ª rodada. Os quatro primeiros colocados se classificam às semifinais, que têm previsão de serem disputadas entre fim de novembro e início de dezembro. O modelo é ida e volta, assim como a grande decisão do torneio.

