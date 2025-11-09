Ex-Cruzeiro marca gol pelo PSG pela primeira vez: 'Primeiro de muitos'

A brasileira Isabela Chagas balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Paris Saint-Germain neste sábado (8), em sua terceira partida pelo clube.

continua após a publicidade

De cabeça, o gol sacramentou a vitória do PSG diante do Strasbourg, pela liga francesa. O time está na vice-liderança, com 18 pontos, três a menos que o Lyon.

— Feliz pela vitória, ainda mais feliz por ter ajudado minha equipe com um gol, que seja o primeiro de muitos! Vai Paris! — escreveu Isabela, nas redes sociais. Além dela, o PSG é treinado por Paulo César Parente, ex-Santos, e conta com a meia Vitória Yaya, ex-Corinthians.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Na última Data FIFA, Isabela foi convocada para a Seleção Brasileira pela primeira vez. O Brasil venceu Inglaterra (2-1) e a Itália (1-0). Antes de trocar o Cruzeiro pelo PSG, fez 20 jogos, com três gols e duas assistências, e a venda foi concretizada em 350 mil euros (cerca de 2,1 milhões de reais na cotação), com vínculo até junho de 2028.

Carreira de Isabela e chegada ao PSG

Natural de Resende, no Rio de Janeiro, a jogadora começou sua carreira no São José, de São Paulo. Depois passou por Chapecoense e Internacional, onde se destacou e foi contratada pelo Corinthians em 2023, onde conquistou o bicampeonato da Libertadores e do Brasileirão Feminino.

continua após a publicidade

Em 2025, assinou com o Cruzeiro e foi titular na campanha que levou o clube à final e garantiu uma vaga na competição continental em 2026.

➡️ Dudinha abre o coração sobre Seleção Brasileira, São Paulo e bom momento nos EUA

O Paris Saint-Germain disputa a primeira divisão do futebol francês e é o atual vice-campeão nacional, após ser derrotado pelo Lyon por 3 a 0 na final realizada em maio. A equipe é comandada pelo técnico brasileiro Paulo César Parente, ex-Santos.

Entre as principais conquistas do time feminino estão o título da Division 1 Feminine na temporada 2020/21 e quatro taças da Copa da França (2009/10, 2017/18, 2021/22 e 2023/24). O PSG também acumula duas finais de Champions League Feminina em sua história, mas em ambas oportunidades terminou com o vice-campeonato.