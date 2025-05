Ficha do jogo SAO FLU 10ª RODADA Brasileirão Feminino Data e Hora Sexta-feira, 9 de maio, às 21h Local Cotia Árbitro Andressa Hartmann (RS) Assistentes Juliana Vicentin Esteves (SP) Onde assistir

São Paulo e Fluminense duelam nesta sexta-feira (9), às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola em Cotia, casa do Tricolor Paulista, e conta com transmissão do Sportv e Globoplay.

As tricolores estão na quinta colocação, com 17 pontos em nove partidas. A campanha é de cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, com aproveitamento na casa dos 67%.

No Brasileirão, o destaque do time é Dudinha, com quatro gols. Na última terça-feira (6), o São Paulo perdeu para o clássico para o Santos por 2 a 1, como mandante, pela estreia do Campeonato Paulista.



O Fluminense vive outra realidade dentro da competição e está na nona colocação, com 12 pontos. Com 44% de aproveitamento, o time carioca venceu apenas uma das últimas cinco partidas, com dois empates e duas derrotas.

Caso vença o duelo, o Flu pode ultrapassar Bahia, Flamengo e América-MG e assumir uma vaga no G-8 da competição. Para isso, conta com nomes como Lurdinha, com seis gols na temporada, e Lelê, com quatro.

Conheça o elenco do Fluminense para a disputa do Brasileirão Feminino. (foto: Marina Garcia/FFC)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLUMINENSE

10ª RODADA DO PAULISTÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: sexta-feira (9), às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Cotia (São Paulo-SP)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming), para assinantes

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes, Maressa, Aline, Camilinha, Isa, Crivelari e Dudinha. Técnico: Thiago Viana.

FLUMINENSE: Cláudia; Karina, Gislaine, Cotrim e Nath Rodrigues; Keké, Claudinha, Sotero e Verônica Marques; Raquel Fernandes e Lelê. Técnico: Hoffmann Túlio.

