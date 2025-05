A Seleção Brasileira teve dificuldade, mas venceu o Uruguai por 1 a 0 nesta quarta-feira (7), com gol de Allyne, no segundo tempo. O resultado classificou o Brasil para a segunda fase do Sul-Americano Sub-17 Feminino.

As brasileiras têm campanha impecável até o momento. São três vitórias em três jogos, com oito gols marcados e sem ter sofrido nenhum gol. A Seleção está na segunda colocação do Grupo B, atrás do Equador, apenas pelo critério de saldo de gols (doze das equatorianas contra oito do Brasil).

O grande triunfo da Seleção até aqui tem sido a defesa. O time é o único, das dez equipes participantes, que ainda não foi vazado. No setor ofensivo, o destaque é Evelin, com três gols, na vice-artilharia, atrás da equatoriana María Boldovino, com quatro tentos.

O elenco brasileiro também é um dos mais maduros do torneio. A média de idade é de 16,49 anos, com atletas de clubes como Corinthians (5 jogadoras), São Paulo (4), Grêmio (3), Internacional (2), além de Santos, Benfica, Bahia, Ferroviária, Fortaleza e Beach FC (EUA).

Resultados na fase de Grupos (Grupo B)

Brasil 2 x 0 Peru – 1 de maio de 2025 Brasil 5 x 0 Bolívia – 5 de maio de 2025 Brasil 1 x 0 Uruguai – 7 de maio de 2025 Brasil x Equador – 9 de maio de 2025 (próximo jogo)

Gabi Pusch marcou um dos gols da vitória do Brasil no Sul-Americano Feminino Sub-17. (Foto: Nelson Terme / CBF)

Próximos compromissos no Sul-Americano Sub-17 Feminino

O último compromisso pela fase de grupos será justamente diante do Equador, na sexta-feira (9), às 18h30 (horário de Brasília), na Palmira (Colômbia), pela 5ª rodada.

No hexagonal, as quatro seleções com melhor pontuação garantem vaga para o Mundial Sub-17, no Marrocos, em outubro e novembro deste ano. O Brasil pode enfrentar Chile, Venezuela ou Colômbia, do Grupo A, além de Equador, Uruguai ou Peru, a depender da classificação final.

