Durante o mês de maio, acontece o Cinefoot 2025, festival de cinema gratuito dedicado ao futebol e suas expressões esportivas, sociais e culturais. A programação inclui exibições online e presenciais nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, com obras que abordam o futebol feminino.

continua após a publicidade

Um dos destaques da edição é o curta-metragem "RADAR, UM TIME! UMA NAÇÃO!", dirigido por Douglas Lima e Jefferson Rodrigues. O filme retrata a trajetória do pioneiro Radar Esporte Clube, equipe que formou a base da primeira "Seleção Brasileira Feminina", nos tempos em que o futebol de mulheres era proibido no Brasil.

A mostra também inclui produções internacionais, como "Clementine", de George Stagakis, e "Lucy – Destino de uma Pioneira", de Roberto Pili.

➡️ Seleção Feminina tem estreia definida na Copa América Feminina 2025

Futebol feminino no Cinefoot

A presença feminina no futebol é uma temática recorrente no Cinefoot. Em abril, o festival exibiu o documentário "As Primeiras", de Adriana Yañez, que conta a história de mulheres dos subúrbios do Rio de Janeiro que integraram a primeira seleção nacional.

continua após a publicidade

O catálogo do Cinefoot engloba curtas, médias e longas metragens protagonizados por mulheres, como "A Glória é Delas", sobre a Libertadores conquistada pela Ferroviária, "Meninas falam sobre futebol" e "Doah", e demais obras, exibidas em outras edições.

➡️ Campeão pelo Santos assume time principal feminino do PSG

Cinefoot 2025 – Programação

ONLINE: 17 a 25 de maio

Canal oficial no YouTube: youtube.com/cinefoot

RIO DE JANEIRO: 9 a 16 de maio

Estação NET Botafogo – Rua Voluntários da Pátria, 88 – Botafogo Estação NET Rio – Rua Voluntários da Pátria, 35 – Botafogo CCJF – Centro Cultural Justiça Federal – Av. Rio Branco, 241 – Centro Ponto Cine – Estrada de Camboatá, 2300 – Guadalupe

SÃO PAULO: 10 a 13 de maio

Museu do Futebol – Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu

Classificação indicativa: 12 anos

Confira a programação completa no site oficial do Cinefoot.