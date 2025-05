“Vai, Santos! Vai, Santos!”, gritava um pequeno, mas animado grupo de torcedores nas arquibancadas da Vila Belmiro no último sábado (3), durante o empate por 1 a 1 entre Santos e Real Brasília, pela 3ª rodada da Série A2 do Brasileirão Feminino.

Entre os presentes estava o analista Luiz Henrique Queiroga, 33 anos, morador da capital paulista e entusiasta do futebol feminino. Ele soube pela internet que os jogos das Sereias da Vila têm entrada gratuita.

— Fui de São Paulo só para ver o jogo. Cheguei fácil na Vila, entrei no estádio sem complicações, tirei várias fotos e logo encontrei um bom lugar para me acomodar. A partida foi dinâmica, movimentada e emocionante em certos momentos — elogiou Luiz, em entrevista ao Lance!.

Mesmo sendo torcedor do Coritiba, do Paraná, ele elogiou a política do Santos:

— Achei a iniciativa muito interessante e necessária. Para quem mora em Santos, é uma ótima oportunidade. Se eu morasse na cidade, iria a todos os jogos. Mesmo morando em São Paulo e não sendo torcedor do Santos, pretendo voltar. Isso faz bem para o futebol feminino, que precisa da nossa atenção, incentivo e apoio — defende.

O Santos ainda não perdeu em casa na competição, com uma vitória e um empate em dois jogos. O time está na vice-liderança do Grupo A do Brasileirão Feminino Série A2, com 7 pontos, mesma pontuação do líder, o Minas Brasília.

Gratuidade nos jogos do Santos Feminino

A entrada sem custos para os jogos como mandante não é uma novidade no clube. Em 2024, ainda na elite do Brasileirão Feminino, o Santos ofereceu ingressos a preços populares (entre R$ 5 e R$ 10), com campanhas de arrecadação de alimentos não perecíveis e, na última rodada da competição, acesso totalmente gratuito.

Neste ano, a gratuidade virou política oficial. Até aqui, a torcida pôde acompanhar dois jogos sem pagar: a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro, na 2ª rodada, e o empate contra o Real Brasília, na 3ª rodada.

Thaís Picarte, coordenadora do Departamento de Futebol Feminino do clube, a gratuidade é um passo importante para agregar mais público para os jogos das Sereias da Vila, embora a presença de torcedoras ainda deva crescer.

— Acredito que podemos melhorar esses números, com cada vez mais divulgação e cobertura da imprensa, atrelada aos nossos resultados. Iniciamos a temporada com bons resultados e acredito que isso pode ajudar a atrair públicos maiores. — diz a gestora.

Outro esforço empreendido pelo departamento do clube é propor, junto às federações e detentoras de direitos de transmissão, horários mais atrativos.

— A presença do público é super importante para nós e para o crescimento do futebol feminino. O torcedor é o nosso 12º jogador em campo, sempre fazem diferença nas partidas. Fizemos também algumas campanhas para torcidas organizadas também do departamento de futebol feminino e eles levaram ao estádio uma bateria formada por mulheres ritmistas. A ideia é que a gente tenha cada vez mais torcedores, então para nós é super importante a presença da nossa torcida. — destaca Picarte.

