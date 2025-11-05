menu hamburguer
Brasil e Coreia do Norte disputam vaga na final do Mundial Feminino sub-17 nesta quarta

Seleção entra em campo às 12h30

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/11/2025
08:52
Brasil é semifinalista do Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
Brasil é semifinalista do Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
O Brasil volta a campo nesta quarta-feira (5), às 12h30 (horário de Brasília), para encarar a Coreia do Norte no Estádio Olímpico de Rabat, pela semifinal da Copa do Mundo Feminina Sub-17. A partida terá transmissão do FIFA+ e da Cazé TV.

Quem vencer encara Holanda ou México na final, marcada para o próximo sábado (8), também às 12h30 (horário de Brasília), no Marrocos.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Brasil faz campanha histórica e tenta primeira final

Pela primeira vez entre as quatro melhores seleções do mundo, a equipe comandada por Rilany Silva chega ao confronto após uma campanha de regularidade e crescimento dentro da competição.

— A construção para o alto rendimento não é do dia para a noite, especialmente com jogadoras jovens. O mérito delas foi tornar esse processo sólido e consistente. Passamos por todos os cenários, inclusive placares adversos, e elas mostraram muita força. É uma seleção confiante, segura e que olha para o futuro. Agora é manter os pés no chão, respeitar os adversários e seguir acreditando no nosso objetivo — disse Rilany.

➡️ Goleira do Corinthians defende pênalti, e Brasil se classifica à semi da Copa do Mundo feminina sub-17

Rilany Silva comanda a Seleção Feminina sub-17. (Foto: Fabio Souza/CBF)
Rilany Silva comanda a Seleção Feminina sub-17. (Foto: Fabio Souza/CBF)

A Coreia do Norte é tricampeã mundial e presença constante nas fases finais da categoria. A treinadora enaltece as adversárias e fala sobre caminhos para superá-las.

— A Coreia é um adversário muito poderoso. É difícil estudá-las, porque temos pouco acesso a informações fora das Copas. Dentro da competição, o jogo mais desafiador delas foi contra Camarões, quando saíram atrás e viraram nos minutos finais. Foi a partida em que mais foram pressionadas — e isso pode nos dar pistas importantes sobre o que explorar amanhã — analisou a técnica.

Semifinais da Copa do Mundo Feminina sub-17

  • Brasil x Coreia do Norte – Quarta-feira, 5 de novembro, às 12h30 (de Brasília), no Estádio Moulay Abdellah - Onde assistir: Cazé TV e FIFA+
  1. Holanda x México – Quarta-feira, 5 de novembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Moulay Abdellah

