Brasil e Coreia do Norte disputam vaga na final do Mundial Feminino sub-17 nesta quarta
Seleção entra em campo às 12h30
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil volta a campo nesta quarta-feira (5), às 12h30 (horário de Brasília), para encarar a Coreia do Norte no Estádio Olímpico de Rabat, pela semifinal da Copa do Mundo Feminina Sub-17. A partida terá transmissão do FIFA+ e da Cazé TV.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Sem Giovanna Waksman, Brasil enfrenta o Canadá nas quartas do Mundial Sub-17
Futebol Feminino29/10/2025
- Futebol Internacional
Web vai à loucura com goleira do Corinthians na Copa do Mundo sub-17: ‘Insuperável’
Futebol Internacional02/11/2025
- Futebol Feminino
Goleira do Corinthians defende pênalti, e Brasil se classifica à semi da Copa do Mundo feminina sub-17
Futebol Feminino01/11/2025
Quem vencer encara Holanda ou México na final, marcada para o próximo sábado (8), também às 12h30 (horário de Brasília), no Marrocos.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Brasil faz campanha histórica e tenta primeira final
Pela primeira vez entre as quatro melhores seleções do mundo, a equipe comandada por Rilany Silva chega ao confronto após uma campanha de regularidade e crescimento dentro da competição.
— A construção para o alto rendimento não é do dia para a noite, especialmente com jogadoras jovens. O mérito delas foi tornar esse processo sólido e consistente. Passamos por todos os cenários, inclusive placares adversos, e elas mostraram muita força. É uma seleção confiante, segura e que olha para o futuro. Agora é manter os pés no chão, respeitar os adversários e seguir acreditando no nosso objetivo — disse Rilany.
➡️ Goleira do Corinthians defende pênalti, e Brasil se classifica à semi da Copa do Mundo feminina sub-17
A Coreia do Norte é tricampeã mundial e presença constante nas fases finais da categoria. A treinadora enaltece as adversárias e fala sobre caminhos para superá-las.
— A Coreia é um adversário muito poderoso. É difícil estudá-las, porque temos pouco acesso a informações fora das Copas. Dentro da competição, o jogo mais desafiador delas foi contra Camarões, quando saíram atrás e viraram nos minutos finais. Foi a partida em que mais foram pressionadas — e isso pode nos dar pistas importantes sobre o que explorar amanhã — analisou a técnica.
Semifinais da Copa do Mundo Feminina sub-17
- Brasil x Coreia do Norte – Quarta-feira, 5 de novembro, às 12h30 (de Brasília), no Estádio Moulay Abdellah - Onde assistir: Cazé TV e FIFA+
- Holanda x México – Quarta-feira, 5 de novembro, às 16h (de Brasília), no Estádio Moulay Abdellah
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias