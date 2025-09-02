O Brasil será representado por São Paulo e Ferroviária na sétima edição da Festa Conmebol Evolução, realizada entre 5 a 14 de setembro, no Paraguai. Considerada a "Libertadores" das categorias de base, reune os campeões das Ligas de Desenvolvimento Sub-14 e Sub-16 Femininas pelo continente, além do sub-13 masculino.

Idealizada para unir "aprendizado, competição e diversão", possui objetivo de desenvolver atletas de forma integral. Por isso, os jogos são complementados com palestras, atividades recreativas e oficinas, que abrem o caminho para o intercâmbio cultural.

Ferroviária disputa a Conmebol Evolução Sub-16

Dominante na Liga de Desenvolvimento Sub-16, a Ferroviária conquistou o tricampeonato em 2025. Sediada em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, as Guerreirinhas Grenás derrotaram o Corinthians por 1 a 0 na decisão.

A campanha grená foi impecável, terminando a competição com 100% de aproveitamento, com cinco vitórias, 19 gols marcados e apenas um sofrido. No caminho, a Ferrinha passou por Minas Brasília, Cefama, Grêmio e, na semifinal, o Internacional.

Na Conmebol Evolução, a equipe de Araraquara luta pelo bicampeonato diante de Colo-Colo, River Plate, Independente del Valle, Peñarol, Olímpia, Secasports (Venezuela), FC Leonas de Tarikja (Bolívia), Alianza Lima e um clube da Colômbia.

São Paulo disputa a Conmebol Evolução Sub-14

Com sede no mesmo local da sub-16, o São Paulo sagrou-se bicampeão. Para conquistar o título e a vaga na Conmebol Evolução, o Tricolor derrotou a Ferroviária nos pênaltis.

Na campanha do bi-campeonato, o time venceu três jogos e empatou dois, dos cinco disputados. Enfrentou Ceará, Ferroviária, Minas Brasília e Grêmio até a decisão, quando reencontrou as Guerreirinhas Grenás.

Na Festa Conmebol Evolução de 2025, a base tricolor defenderá o título diante de Independente del Valle, Nacional, Liga de Santander (Colômbia), Exótico Premium (Bolívia), Ula FC (Venezuela), Olímpia, Gen. deChile, Universitário (Peru) e River Plate.

Time do São Paulo, campeão da Liga de Desenvolvimento Feminina Sub-14 (Foto: Maxi Franzoi/CBF)

Formato da Conmebol Evolução

Na primeira fase, os 10 times serão divididos em dois grupos de cinco, definidos por sorteio. Os clubes enfrentam os demais do mesmo grupo em um turno e, ao fim, os dois melhores se classificam para as semifinais.

A novidade na fase de grupos é a disputa de pênaltis ao fim dos jogos, independente do resultado. Dessa maneira, o vencedor nas penalidades soma um ponto extra ao conquistado na partida, mesmo que tenha sido derrotado no tempo regulamentar. No entanto, como serão apenas cinco cobranças (sem alternadas), caso termine empatado, nenhum dos times ganha o ponto.