Paulistão Feminino: onde assistir aos jogos da 8ª rodada

O Paulistão Feminino 2025 chega à oitava rodada nesta quarta-feira (3) e segue até quinta-feira (4). O destaque é o clássico entre Santos e São Paulo, com o Peixe buscando entrar na zona de classificação da competição.

Na quarta-feira (3), o Taubaté recebe a Ferroviária no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté (SP), às 15h. No mesmo dia, será o Sansão Feminino, na Vila Belmiro, às 19h.

Na quinta (4), será a vez do Red Bull Bragantino enfrenta o Corinthians, e o Palmeiras recebe o Realidade Jovem, lanterna da competição.

Onde assistir o Paulistão Feminino

Quarta-feira, 3 de setembro

15h: Taubaté x Ferroviária - YouTube Paulistão

19h: Santos x São Paulo - Sportv

Quinta-feira, 4 de setembro

17h: Red Bull Bragantino x Corinthians - Max, Space, CazeTV e Record News

19h: Palmeiras x Realidade Jovem - UOL

Classificação

A disputa pelas quatro vagas na segunda fase do estadual está acirrada. O Corinthians lidera com 18 pontos, seguido de Palmeiras (13), São Paulo (12) e Ferroviária (11), que fecham o G-4. Na sequência estão Bragantino, Santos, Taubaté e Realidade Jovem.

Corinthians - 18 pontos Palmeiras - 13 São Paulo - 12 Ferroviária - 11 Bragantino - 8 Santos - 8 Taubaté - 6 Realidade Jovem - 1

Como funciona o torneio

A primeira fase é de pontos corridos, com 14 confrontos de turno e returno, e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória é disputada em dois jogos, com clubes de melhor campanha decidindo em casa.

As equipes que ficarem do 5º ao 8º lugar na primeira fase disputam a Copa Paulista de Futebol Feminino, torneio complementar à competição. Eles se juntam do 1º ao 4º lugar da Taça Paulistana de Futebol Feminino - 2025, totalizando oito clubes na disputa.