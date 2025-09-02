menu hamburguer
Paulistão Feminino: onde assistir aos jogos da 8ª rodada

Rodada tem início nesta quarta-feira (3)

imagem cameraSão Paulo e Santos duelam pelo Paulistão Feminino. (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 02/09/2025
15:00
O Paulistão Feminino 2025 chega à oitava rodada nesta quarta-feira (3) e segue até quinta-feira (4). O destaque é o clássico entre Santos e São Paulo, com o Peixe buscando entrar na zona de classificação da competição.

Na quarta-feira (3), o Taubaté recebe a Ferroviária no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté (SP), às 15h. No mesmo dia, será o Sansão Feminino, na Vila Belmiro, às 19h.

Na quinta (4), será a vez do Red Bull Bragantino enfrenta o Corinthians, e o Palmeiras recebe o Realidade Jovem, lanterna da competição.

Onde assistir o Paulistão Feminino

Quarta-feira, 3 de setembro

  • 15h: Taubaté x Ferroviária - YouTube Paulistão
  • 19h: Santos x São Paulo - Sportv

Quinta-feira, 4 de setembro

  • 17h: Red Bull Bragantino x Corinthians - Max, Space, CazeTV e Record News
  • 19h: Palmeiras x Realidade Jovem - UOL

Classificação

A disputa pelas quatro vagas na segunda fase do estadual está acirrada. O Corinthians lidera com 18 pontos, seguido de Palmeiras (13), São Paulo (12) e Ferroviária (11), que fecham o G-4. Na sequência estão Bragantino, Santos, Taubaté e Realidade Jovem.

  1. Corinthians - 18 pontos
  2. Palmeiras - 13
  3. São Paulo - 12
  4. Ferroviária - 11
  5. Bragantino - 8
  6. Santos - 8
  7. Taubaté - 6
  8. Realidade Jovem - 1

Como funciona o torneio

A primeira fase é de pontos corridos, com 14 confrontos de turno e returno, e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória é disputada em dois jogos, com clubes de melhor campanha decidindo em casa.

As equipes que ficarem do 5º ao 8º lugar na primeira fase disputam a Copa Paulista de Futebol Feminino, torneio complementar à competição. Eles se juntam do 1º ao 4º lugar da Taça Paulistana de Futebol Feminino - 2025, totalizando oito clubes na disputa.

Ferroviária superou São Paulo na Fonte Luminosa. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

