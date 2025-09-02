Paulistão Feminino: onde assistir aos jogos da 8ª rodada
Rodada tem início nesta quarta-feira (3)
O Paulistão Feminino 2025 chega à oitava rodada nesta quarta-feira (3) e segue até quinta-feira (4). O destaque é o clássico entre Santos e São Paulo, com o Peixe buscando entrar na zona de classificação da competição.
Na quarta-feira (3), o Taubaté recebe a Ferroviária no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté (SP), às 15h. No mesmo dia, será o Sansão Feminino, na Vila Belmiro, às 19h.
Na quinta (4), será a vez do Red Bull Bragantino enfrenta o Corinthians, e o Palmeiras recebe o Realidade Jovem, lanterna da competição.
Onde assistir o Paulistão Feminino
Quarta-feira, 3 de setembro
- 15h: Taubaté x Ferroviária - YouTube Paulistão
- 19h: Santos x São Paulo - Sportv
Quinta-feira, 4 de setembro
- 17h: Red Bull Bragantino x Corinthians - Max, Space, CazeTV e Record News
- 19h: Palmeiras x Realidade Jovem - UOL
Classificação
A disputa pelas quatro vagas na segunda fase do estadual está acirrada. O Corinthians lidera com 18 pontos, seguido de Palmeiras (13), São Paulo (12) e Ferroviária (11), que fecham o G-4. Na sequência estão Bragantino, Santos, Taubaté e Realidade Jovem.
- Corinthians - 18 pontos
- Palmeiras - 13
- São Paulo - 12
- Ferroviária - 11
- Bragantino - 8
- Santos - 8
- Taubaté - 6
- Realidade Jovem - 1
Como funciona o torneio
A primeira fase é de pontos corridos, com 14 confrontos de turno e returno, e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata.
A fase eliminatória é disputada em dois jogos, com clubes de melhor campanha decidindo em casa.
As equipes que ficarem do 5º ao 8º lugar na primeira fase disputam a Copa Paulista de Futebol Feminino, torneio complementar à competição. Eles se juntam do 1º ao 4º lugar da Taça Paulistana de Futebol Feminino - 2025, totalizando oito clubes na disputa.
