Canal anuncia transmissão de três torneios de futebol feminino
Competições vão acontecer nos próximos meses
O canal NSports vai fazer a transmissão - gratuita no Youtube - de três competições femininas em breve. Serão exibidas a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e a Ladies Cup. Isso já partir desta quarta-feira.
- Desde que assumimos a gestão, deixamos claro que a nova NSports também daria atenção às competições femininas. Então é um momento de celebração transmitir torneios desta relevância para o calendário do futebol feminino e estamos todos mobilizados para entregar uma cobertura ampla e interativa - destaca André Barros, co-CEO da NSports.
Na Copa do Brasil, a transmissão será de dois jogos de maneira exclusiva: Palmeiras x América-MG, na quarta, às 19h; e Ferroviária x Vitória, na quinta, às 16h. dois jogos exclusivos, fora uma das semifinais e a o último jogo, marcado para 19 de novembro.
Os jogos exatos da Ladies Cup e da Copa Libertadores que serão transmitidos pela NSports ainda não estão definidos. Os torneios serão simultâneos: ambos nas primeiras três semanas de outubro.
Veja informações da Brasil Ladies Cup
Brasil Ladies Cup 2025
- Clubes participantes: Palmeiras, Grêmio, Peñarol (Uruguai) e Gimnasia (Argentina)
- Período: 16 a 19 de outubro
- Local: Estádio do Canindé - Portuguesa (endereço: R. Comendador Nestor Pereira, 33 - Canindé)
- Ingressos: sem informações
Calendário da Libertadores Feminina
2 de outubro (quarta-feira)
- 16h00 – Corinthians (BRA) x Representante do Equador
- 20h00 – Always Ready (BOL) x Representante da Colômbia 2
- 16h00 – Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER)
- 20h00 – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA)
3 de outubro (quinta-feira)
- 20h00 – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG)
- 16h00 – Colo-Colo (CHI) x Olimpia (PAR)
- 20h00 – Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI)
- 16h00 – Representante da Colômbia 1 x Libertad (PAR)
5 de outubro (sábado)
- 16h00 – Boca Juniors (ARG) x Adiffem (VEN)
- 20h00 – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA)
- 16h00 – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL)
- 20h00 – Representante do Equador x Representante da Colômbia 2
6 de outubro (domingo)
- 16h00 – Representante da Colômbia 1 x Nacional (URU)
- 20h00 – Libertad (PAR) x Universidad de Chile (CHI)
- 16h00 – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI)
- 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Olimpia (PAR)
8 de outubro (terça-feira)
- 20h00 – Representante da Colômbia 2 x Corinthians (BRA)
- 16h00 – Representante do Equador x Always Ready (BOL)
- 20h00 – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG)
- 16h00 – Alianza Lima (PER) x Adiffem (VEN)
9 de outubro (quarta-feira)
- 20h00 – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA)
- 16h00 – Universidad de Chile (CHI) x Representante da Colômbia 1
- 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Colo-Colo (CHI)
- 16h00 – Libertad (PAR) x Nacional (URU)
Fase final da Libertadores
Quartas de final
- 11 de outubro: 1A x 2B
- 12 de outubro: 1B x 2A
- 12 de outubro: 1C x 2D
- 12 de outubro: 1D x 2C
Semifinais
- 14 de outubro: vencedor Jogo 25 x vencedor Jogo 26
- 15 de outubro: vencedor Jogo 27 x vencedor Jogo 28
Disputa do 3º lugar
- 18 de outubro: perdedor Jogo 29 x perdedor Jogo 30
Final
- 18 de outubro: vencedor Jogo 29 x vencedor Jogo 30
