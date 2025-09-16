menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Canal anuncia transmissão de três torneios de futebol feminino

Competições vão acontecer nos próximos meses

Jogdoras do Grêmio comemoram vitória sobre o Internacional pelo Gaúchão Feminino (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio)
imagem cameraCanal vai transmitir três competições
Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
18:33
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O canal NSports vai fazer a transmissão - gratuita no Youtube - de três competições femininas em breve. Serão exibidas a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e a Ladies Cup. Isso já partir desta quarta-feira.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- Desde que assumimos a gestão, deixamos claro que a nova NSports também daria atenção às competições femininas. Então é um momento de celebração transmitir torneios desta relevância para o calendário do futebol feminino e estamos todos mobilizados para entregar uma cobertura ampla e interativa - destaca André Barros, co-CEO da NSports.

Na Copa do Brasil, a transmissão será de dois jogos de maneira exclusiva: Palmeiras x América-MG, na quarta, às 19h; e Ferroviária x Vitória, na quinta, às 16h. dois jogos exclusivos, fora uma das semifinais e a o último jogo, marcado para 19 de novembro.

continua após a publicidade

Os jogos exatos da Ladies Cup e da Copa Libertadores que serão transmitidos pela NSports ainda não estão definidos. Os torneios serão simultâneos: ambos nas primeiras três semanas de outubro.

Veja informações da Brasil Ladies Cup

Brasil Ladies Cup 2025

  1. Clubes participantes: Palmeiras, Grêmio, Peñarol (Uruguai) e Gimnasia (Argentina)
  2. Período: 16 a 19 de outubro
  3. Local: Estádio do Canindé - Portuguesa (endereço: R. Comendador Nestor Pereira, 33 - Canindé)
  4. Ingressos: sem informações

Calendário da Libertadores Feminina

2 de outubro (quarta-feira)

  1. 16h00 – Corinthians (BRA) x Representante do Equador
  2. 20h00 – Always Ready (BOL) x Representante da Colômbia 2
  3. 16h00 – Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER)
  4. 20h00 – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA)

3 de outubro (quinta-feira)

  1. 20h00 – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG)
  2. 16h00 – Colo-Colo (CHI) x Olimpia (PAR)
  3. 20h00 – Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI)
  4. 16h00 – Representante da Colômbia 1 x Libertad (PAR)

5 de outubro (sábado)

  1. 16h00 – Boca Juniors (ARG) x Adiffem (VEN)
  2. 20h00 – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA)
  3. 16h00 – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL)
  4. 20h00 – Representante do Equador x Representante da Colômbia 2

6 de outubro (domingo)

  1. 16h00 – Representante da Colômbia 1 x Nacional (URU)
  2. 20h00 – Libertad (PAR) x Universidad de Chile (CHI)
  3. 16h00 – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI)
  4. 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Olimpia (PAR)

8 de outubro (terça-feira)

  1. 20h00 – Representante da Colômbia 2 x Corinthians (BRA)
  2. 16h00 – Representante do Equador x Always Ready (BOL)
  3. 20h00 – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG)
  4. 16h00 – Alianza Lima (PER) x Adiffem (VEN)

9 de outubro (quarta-feira)

  1. 20h00 – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA)
  2. 16h00 – Universidad de Chile (CHI) x Representante da Colômbia 1
  3. 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Colo-Colo (CHI)
  4. 16h00 – Libertad (PAR) x Nacional (URU)

Fase final da Libertadores

Quartas de final

  • 11 de outubro: 1A x 2B
  • 12 de outubro: 1B x 2A
  • 12 de outubro: 1C x 2D
  • 12 de outubro: 1D x 2C

Semifinais

  • 14 de outubro: vencedor Jogo 25 x vencedor Jogo 26
  • 15 de outubro: vencedor Jogo 27 x vencedor Jogo 28

Disputa do 3º lugar

  • 18 de outubro: perdedor Jogo 29 x perdedor Jogo 30

Final

  • 18 de outubro: vencedor Jogo 29 x vencedor Jogo 30
Tainá Maranhão comemora gol pelo Palmeiras contra o Flamengo. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Canal anuncia transmissão de três torneios de futebol feminino (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias