Canal anuncia transmissão de três torneios de futebol feminino

O canal NSports vai fazer a transmissão - gratuita no Youtube - de três competições femininas em breve. Serão exibidas a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e a Ladies Cup. Isso já partir desta quarta-feira.

- Desde que assumimos a gestão, deixamos claro que a nova NSports também daria atenção às competições femininas. Então é um momento de celebração transmitir torneios desta relevância para o calendário do futebol feminino e estamos todos mobilizados para entregar uma cobertura ampla e interativa - destaca André Barros, co-CEO da NSports.

Na Copa do Brasil, a transmissão será de dois jogos de maneira exclusiva: Palmeiras x América-MG, na quarta, às 19h; e Ferroviária x Vitória, na quinta, às 16h. dois jogos exclusivos, fora uma das semifinais e a o último jogo, marcado para 19 de novembro.

Os jogos exatos da Ladies Cup e da Copa Libertadores que serão transmitidos pela NSports ainda não estão definidos. Os torneios serão simultâneos: ambos nas primeiras três semanas de outubro.

Veja informações da Brasil Ladies Cup

Brasil Ladies Cup 2025

Clubes participantes: Palmeiras, Grêmio, Peñarol (Uruguai) e Gimnasia (Argentina) Período: 16 a 19 de outubro Local: Estádio do Canindé - Portuguesa (endereço: R. Comendador Nestor Pereira, 33 - Canindé) Ingressos: sem informações

Calendário da Libertadores Feminina

2 de outubro (quarta-feira)

16h00 – Corinthians (BRA) x Representante do Equador 20h00 – Always Ready (BOL) x Representante da Colômbia 2 16h00 – Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER) 20h00 – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA)

3 de outubro (quinta-feira)

20h00 – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG) 16h00 – Colo-Colo (CHI) x Olimpia (PAR) 20h00 – Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI) 16h00 – Representante da Colômbia 1 x Libertad (PAR)

5 de outubro (sábado)

16h00 – Boca Juniors (ARG) x Adiffem (VEN) 20h00 – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA) 16h00 – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL) 20h00 – Representante do Equador x Representante da Colômbia 2

6 de outubro (domingo)

16h00 – Representante da Colômbia 1 x Nacional (URU) 20h00 – Libertad (PAR) x Universidad de Chile (CHI) 16h00 – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI) 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Olimpia (PAR)

8 de outubro (terça-feira)

20h00 – Representante da Colômbia 2 x Corinthians (BRA) 16h00 – Representante do Equador x Always Ready (BOL) 20h00 – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG) 16h00 – Alianza Lima (PER) x Adiffem (VEN)

9 de outubro (quarta-feira)

20h00 – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA) 16h00 – Universidad de Chile (CHI) x Representante da Colômbia 1 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Colo-Colo (CHI) 16h00 – Libertad (PAR) x Nacional (URU)

Fase final da Libertadores

Quartas de final

11 de outubro: 1A x 2B

12 de outubro: 1B x 2A

12 de outubro: 1C x 2D

12 de outubro: 1D x 2C

Semifinais

14 de outubro: vencedor Jogo 25 x vencedor Jogo 26

15 de outubro: vencedor Jogo 27 x vencedor Jogo 28

Disputa do 3º lugar

18 de outubro: perdedor Jogo 29 x perdedor Jogo 30

Final

18 de outubro: vencedor Jogo 29 x vencedor Jogo 30