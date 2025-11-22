São Paulo e Corinthians escalados para Majestoso Feminino; veja titulares
Equipes entram em campo às 11h
O São Paulo recebe o Corinthians neste sábado (22), às 11h (horário de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. O jogo conta com transmissão da Space, Max, CazéTV, Sportv, canal do Paulistão Feminino no Youtube e Uol Esporte.
O jogo de volta, com mando do Corinthians, será na próxima quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília). Quem passar, enfrenta o vencedor do confronto entre Palmeiras e Ferroviária.
O Tricolor Paulista terá força máxima para a partida. Thiago Viana escala a equipe com Carlinha; Kaká, Carol Gil, Anny; Karla Alves, Serrana, Camilinha e Maressa; Aline, Crivelari e Isa.
Do lado do Corinthians, Lucas Piccinato escala o Timão com Lelê; Thaís Ferreira, Erika e Mariza; Gi Fernandes, Day Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti e Jhonson.
SÃO PAULO X CORINTHIANS - ONDE ASSISTIR
- Semifinal do Paulistão Feminino (jogo de ida)
- Data: sábado, 22 de novembro de 2025
- Horário: 11h
- Onde assistir: Space, Max, CazéTV, Sportv, canal do Paulistão Feminino no Youtube e Uol Esporte.
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
SÃO PAULO: Carlinha; Kaká, Carol Gil, Anny; Karla Alves, Serrana, Camilinha e Maressa; Aline, Crivelari e Isa. Técnico: Thiago Viana.
CORINTHIANS: Lelê; Thaís Ferreira, Erika e Mariza; Gi Fernandes, Day Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
