Futebol Feminino

São Paulo e Corinthians escalados para Majestoso Feminino; veja titulares

Equipes entram em campo às 11h

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 22/11/2025
10:08
Arena Barueri
Arena Barueri recebe clássico entre São Paulo e Corinthians. (Foto: Divulgação / Arena Barueri)
O São Paulo recebe o Corinthians neste sábado (22), às 11h (horário de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. O jogo conta com transmissão da Space, Max, CazéTV, Sportv, canal do Paulistão Feminino no Youtube e Uol Esporte.

O jogo de volta, com mando do Corinthians, será na próxima quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília). Quem passar, enfrenta o vencedor do confronto entre Palmeiras e Ferroviária.

O Tricolor Paulista terá força máxima para a partida. Thiago Viana escala a equipe com Carlinha; Kaká, Carol Gil, Anny; Karla Alves, Serrana, Camilinha e Maressa; Aline, Crivelari e Isa.

Serrana e Isa comemoram gol do São Paulo sobre o Santos no Paulistão Feminino (Foto: Rafael Assunção/Ag. Paulistão)
Do lado do Corinthians, Lucas Piccinato escala o Timão com Lelê; Thaís Ferreira, Erika e Mariza; Gi Fernandes, Day Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti e Jhonson.

Partida entre Corinthians x São Paulo, realizado esta manhã no Parque São Jorge, jogo válido pelo Campeonato Paulista Feminino 2025. São Paulo - SP - Brasil - 01/11/2025. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians
SÃO PAULO X CORINTHIANS - ONDE ASSISTIR

  1. Semifinal do Paulistão Feminino (jogo de ida)
  2. Data: sábado, 22 de novembro de 2025
  3. Horário: 11h
  4. Onde assistir: Space, Max, CazéTV, Sportv, canal do Paulistão Feminino no Youtube e Uol Esporte.

ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

SÃO PAULO: Carlinha; Kaká, Carol Gil, Anny; Karla Alves, Serrana, Camilinha e Maressa; Aline, Crivelari e Isa. Técnico: Thiago Viana.

CORINTHIANS: Lelê; Thaís Ferreira, Erika e Mariza; Gi Fernandes, Day Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

