Times paulistas confirmam domínio e ficam com as principais taças do feminino no ano
Corinthians, Palmeiras e São Paulo ganharam quatro principais títulos
- Matéria
- Mais Notícias
A hegemonia dos times paulistas no futebol feminino sul-americano foi reafirmada em mais uma temporada. Dos quatro principais títulos em disputa (Supercopa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil), todos foram conquistados por clubes do estado de São Paulo.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Presidente da CBF fala sobre novo calendário do futebol feminino
Futebol Feminino20/11/2025
- Futebol Feminino
Novo calendário do futebol feminino será apresentado pela CBF na próxima segunda-feira
Futebol Feminino18/11/2025
- Futebol Feminino
Cris Gambaré relembra início do trabalho no futebol feminino do Corinthians
Futebol Feminino17/11/2025
As quaro equipes (Corinthians, Palmeiras, Ferroviária e São Paulo) ainda podem fechar o ano com mais um título: o Paulistão Feminino segue em disputa.
São Paulo e Corinthians duelam no sábado (22), às 11h, e a Ferroviária enfrenta o Palmeiras no domingo (23), às 11h, ambos pelo jogo de ida. A volta entre Palmeiras e Ferroviária será na quinta (4), às 19h, e o Corinthians recebe o São Paulo às 21h30.
Relembre todos os títulos dos paulistas
Em março, o São Paulo superou o Corinthians por 4 a 3, nas penalidades, e faturou a Supercopa do Brasil Feminina. A equipe também foi semifinalista da Copa do Brasil, mas acabou sendo superado pelo Palmeiras.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O Corinthians, maior força do futebol feminino sul-americano, garantiu dois dos quatro títulos. Em setembro, foi campeão do Brasileirão Feminino, vencendo o Cruzeiro, e repetiu a fórmula vitoriosa na Libertadores Feminina, desta vez diante do Deportivo Cali, da Colômbia.
Na última quinta-feira (20), foi a vez do Palmeiras garantir o último título nacional em disputa no ano. As Palestrinas levaram a melhor diante da Ferroviária, de Araraquara, e ganharam sua primeira Copa do Brasil Feminina.
➡️ Com um mês de Palmeiras, Rosana Augusto conquista primeiro título e quer ser inspiração para mulheres negras
Outro desempenho notável foi da Ferroviária. A Locomotiva fecha o ano chegando às quartas do Brasileirão, foi vice-campeã da Copa do Brasil e ficou em terceiro na Libertadores Feminina.
O Santos, por sua vez, garantiu retorno à Elite do Brasileirão com direito a taça da Série A2 do Brasileirão Feminino. Entre as três divisões nacionais, apenas a Série A3 tem um vencedor fora de São Paulo: o Atlético Piauiense, de Teresina (PI).
Principais competições de futebol feminino em 2025
Competições profissionais
- Campeão da Libertadores Feminina: Corinthians (SP)
- Campeão do Brasileirão Feminino: Corinthians (SP)
- Campeão da Copa do Brasil Feminina: Palmeiras (SP)
- Campeão da Supercopa Feminina: Palmeiras (SP)
- Campeão do Brasileirão A2 Feminino: Santos (SP)
- Campeão da Série A3 Feminino: Atlético Piauiense (PI)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias