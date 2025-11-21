A hegemonia dos times paulistas no futebol feminino sul-americano foi reafirmada em mais uma temporada. Dos quatro principais títulos em disputa (Supercopa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil), todos foram conquistados por clubes do estado de São Paulo.

As quaro equipes (Corinthians, Palmeiras, Ferroviária e São Paulo) ainda podem fechar o ano com mais um título: o Paulistão Feminino segue em disputa.

São Paulo e Corinthians duelam no sábado (22), às 11h, e a Ferroviária enfrenta o Palmeiras no domingo (23), às 11h, ambos pelo jogo de ida. A volta entre Palmeiras e Ferroviária será na quinta (4), às 19h, e o Corinthians recebe o São Paulo às 21h30.

Relembre todos os títulos dos paulistas

Em março, o São Paulo superou o Corinthians por 4 a 3, nas penalidades, e faturou a Supercopa do Brasil Feminina. A equipe também foi semifinalista da Copa do Brasil, mas acabou sendo superado pelo Palmeiras.

SP - SANTOS - 12/03/2025 - SUPERCOPA DO BRASIL FEMININA, SAO PAULO X FLAMENGO. Foto: Reinaldo Campos

O Corinthians, maior força do futebol feminino sul-americano, garantiu dois dos quatro títulos. Em setembro, foi campeão do Brasileirão Feminino, vencendo o Cruzeiro, e repetiu a fórmula vitoriosa na Libertadores Feminina, desta vez diante do Deportivo Cali, da Colômbia.

Corinthians campeão do Brasileirão Feminino 2025 diante do Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Na última quinta-feira (20), foi a vez do Palmeiras garantir o último título nacional em disputa no ano. As Palestrinas levaram a melhor diante da Ferroviária, de Araraquara, e ganharam sua primeira Copa do Brasil Feminina.

Palmeiras conquista Copa do Brasil Feminina 2025. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

Outro desempenho notável foi da Ferroviária. A Locomotiva fecha o ano chegando às quartas do Brasileirão, foi vice-campeã da Copa do Brasil e ficou em terceiro na Libertadores Feminina.

Jogadoras da Ferroviária comemoram gol contra o Internacional na Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

O Santos, por sua vez, garantiu retorno à Elite do Brasileirão com direito a taça da Série A2 do Brasileirão Feminino. Entre as três divisões nacionais, apenas a Série A3 tem um vencedor fora de São Paulo: o Atlético Piauiense, de Teresina (PI).

Santos volta à Vila Belmiro pelo Paulistão Feminino após o título do Brasileirão A2 (Foto: Reinaldo Campos/Santos)

Principais competições de futebol feminino em 2025

