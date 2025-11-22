Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da final da Copa Sul-Americana, da Série A do Brasileirão, além dos campeonatos do futebol europeu.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 22 de novembro de 2025)

Brasileirão

Botafogo x Grêmio – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere

Flamengo x RB Bragantino – 21h30 – Premiere

Palmeiras x Fluminense – 21h30 – Sportv e Premiere

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Premiere

Brasileirão Série B

Novorizontino x CRB – 19h30 – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Fortuna Dusseldorf x Magdeburg – 9h – OneFootball

Paderborn x Hannover – 9h – OneFootball

Preussen Munster x Schalke 04 – 9h – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês

Burnley x Chelsea – 9h30 – ESPN e Disney+

Bournemouth x West Ham – 12h – Disney+

Brighton x Brentford – 12h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

Liverpool x Nottingham Forest – 12h – Xsports e Disney+

Wolverhampton x Crystal Palace – 12h – ESPN 2 e Disney+

Newcastle x Manchester City – 14h30 – Disney+

continua após a publicidade

Jogos de hoje: o Manchester City enfrenta o Newcastle fora de casa na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Campeonato Espanhol

Alavés x Celta de Vigo – 10h – Disney+

Barcelona x Athletic Bilbao – 12h15 – ESPN e Disney+

Osasuna x Real Sociedad – 14h30 – ESPN 4 e Disney+

Villarreal x Mallorca – 17h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

Augsburg x Hamburgo – 11h30 – OneFootball

Bayern de Munique x Freiburg – 11h30 – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Borussia Dortmund x Stuttgart – 11h30 – CazéTV e OneFootball

Heidenheim x Borussia Monchengladbach – 11h30 – OneFootball

Wolfsburg x Bayer Leverkusen – 11h30 – OneFootball

Colônia x Eintracht Frankfurt – 14h30 – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano

Cagliari x Genoa – 11h – Disney+

Udinese x Bologna – 11h – Disney+

Fiorentina x Juventus – 14h – CazéTV e Disney+

Napoli x Atalanta – 16h45 – Xsports e Disney+

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Coventry x West Bromwich – 9h30 – ESPN 4 e Disney+

Birmingham x Norwich City – 12h – Disney+

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

FC Andorra x Castellón – 12h15 – Disney+

Leganés x Almería – 14h30 – Disney+

Granada x Córdoba – 17h – Disney+

Campeonato Norueguês

Tromso x Rosenborg – 10h – OneFootball

Valerenga x Kristiansund – 12h – OneFootball

Molde x Brann – 14h – OneFootball

Stromsgodset x Sandefjord – 14h – OneFootball

Campeonato Ucraniano

Kolos Kovalivka x Dínamo de Kiev – 10h30 – OneFootball

Obolon de Kiev x Shakhtar Donetsk – 13h – OneFootball

Paulistão feminino (semifinal)

São Paulo (F) x Corinthians (F) – 11h – Sportv, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Campeonato Saudita

Al Ettifaq x Al Fayha – 11h25 – Canal GOAT

Al Hilal x Al Fateh – 11h40 – Sportv e Canal GOAT

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Fulham x Sunderland – 12h – ESPN 4 e Disney+

Preston x Blackburn Rovers – 17h – Disney+

Campeonato Belga

Union Saint Gilloise x Cercle Brugge – 12h – DAZN

Club Brugge x Charleroi – 16h45 – DAZN

Campeonato Egípcio

Pharco x Ceramica Cleopatra – 12h – Link Sport Club Podcast (YouTube)

Modern Sport x National Bank of Egypt – 15h – Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Las Palmas x Albacete – 16h30 – Disney+

Campeonato Holandês

NAC Breda x PSV – 12h30 – Disney+

Ajax x Excelsior – 14h45 – Disney+

Campeonato Holandês (terceira divisão)

Osnabruck x Ingolstadt 04 – 12h30 – Canal GOAT e OneFootball

Taça de Portugal (quarta fase)

Sporting x Marinhense – 15h – N Sports

Porto x Sintrense – 17h15 – N Sports

Taça FPF (final)

Azuriz x Cianorte – 15h30 – TV Paraná Turismo e FPF TV (YouTube)

Campeonato Alemão (segunda divisão)

SV Darmstadt 98 x Greuther Furth – 16h30 – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Peruano

Los Chankas x Universitario – 17h30 – Fanatiz

Copa Sul-Americana (final)

Lanús x Atlético-MG – 17h – SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+

Campeonato Escocês

St. Mirren x Celtic – 17h – Canal GOAT

Campeonato Mineiro feminino (final)

Cruzeiro (F) x América-MG (F) – 15h – Rede Minas.2 e Canal FMF (YouTube)

NWSL (final)

Washington Spirit (F) x Gotham FC (F) – 22h – Xsports, ESPN 4 e Disney+

MLS

Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC – 23h30 – Apple TV+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.