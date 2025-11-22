Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (22/11/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (22)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da final da Copa Sul-Americana, da Série A do Brasileirão, além dos campeonatos do futebol europeu.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 22 de novembro de 2025)
Brasileirão
Botafogo x Grêmio – 19h30 – Record, CazéTV e Premiere
Flamengo x RB Bragantino – 21h30 – Premiere
Palmeiras x Fluminense – 21h30 – Sportv e Premiere
Brasileirão Série B
Novorizontino x CRB – 19h30 – Disney+
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Fortuna Dusseldorf x Magdeburg – 9h – OneFootball
Paderborn x Hannover – 9h – OneFootball
Preussen Munster x Schalke 04 – 9h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês
Burnley x Chelsea – 9h30 – ESPN e Disney+
Bournemouth x West Ham – 12h – Disney+
Brighton x Brentford – 12h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Liverpool x Nottingham Forest – 12h – Xsports e Disney+
Wolverhampton x Crystal Palace – 12h – ESPN 2 e Disney+
Newcastle x Manchester City – 14h30 – Disney+
Campeonato Espanhol
Alavés x Celta de Vigo – 10h – Disney+
Barcelona x Athletic Bilbao – 12h15 – ESPN e Disney+
Osasuna x Real Sociedad – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Villarreal x Mallorca – 17h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão
Augsburg x Hamburgo – 11h30 – OneFootball
Bayern de Munique x Freiburg – 11h30 – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
Borussia Dortmund x Stuttgart – 11h30 – CazéTV e OneFootball
Heidenheim x Borussia Monchengladbach – 11h30 – OneFootball
Wolfsburg x Bayer Leverkusen – 11h30 – OneFootball
Colônia x Eintracht Frankfurt – 14h30 – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Italiano
Cagliari x Genoa – 11h – Disney+
Udinese x Bologna – 11h – Disney+
Fiorentina x Juventus – 14h – CazéTV e Disney+
Napoli x Atalanta – 16h45 – Xsports e Disney+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Coventry x West Bromwich – 9h30 – ESPN 4 e Disney+
Birmingham x Norwich City – 12h – Disney+
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
FC Andorra x Castellón – 12h15 – Disney+
Leganés x Almería – 14h30 – Disney+
Granada x Córdoba – 17h – Disney+
Campeonato Norueguês
Tromso x Rosenborg – 10h – OneFootball
Valerenga x Kristiansund – 12h – OneFootball
Molde x Brann – 14h – OneFootball
Stromsgodset x Sandefjord – 14h – OneFootball
Campeonato Ucraniano
Kolos Kovalivka x Dínamo de Kiev – 10h30 – OneFootball
Obolon de Kiev x Shakhtar Donetsk – 13h – OneFootball
Paulistão feminino (semifinal)
São Paulo (F) x Corinthians (F) – 11h – Sportv, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play
Campeonato Saudita
Al Ettifaq x Al Fayha – 11h25 – Canal GOAT
Al Hilal x Al Fateh – 11h40 – Sportv e Canal GOAT
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Fulham x Sunderland – 12h – ESPN 4 e Disney+
Preston x Blackburn Rovers – 17h – Disney+
Campeonato Belga
Union Saint Gilloise x Cercle Brugge – 12h – DAZN
Club Brugge x Charleroi – 16h45 – DAZN
Campeonato Egípcio
Pharco x Ceramica Cleopatra – 12h – Link Sport Club Podcast (YouTube)
Modern Sport x National Bank of Egypt – 15h – Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Las Palmas x Albacete – 16h30 – Disney+
Campeonato Holandês
NAC Breda x PSV – 12h30 – Disney+
Ajax x Excelsior – 14h45 – Disney+
Campeonato Holandês (terceira divisão)
Osnabruck x Ingolstadt 04 – 12h30 – Canal GOAT e OneFootball
Taça de Portugal (quarta fase)
Sporting x Marinhense – 15h – N Sports
Porto x Sintrense – 17h15 – N Sports
Taça FPF (final)
Azuriz x Cianorte – 15h30 – TV Paraná Turismo e FPF TV (YouTube)
Campeonato Alemão (segunda divisão)
SV Darmstadt 98 x Greuther Furth – 16h30 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Peruano
Los Chankas x Universitario – 17h30 – Fanatiz
Copa Sul-Americana (final)
Lanús x Atlético-MG – 17h – SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+
Campeonato Escocês
St. Mirren x Celtic – 17h – Canal GOAT
Campeonato Mineiro feminino (final)
Cruzeiro (F) x América-MG (F) – 15h – Rede Minas.2 e Canal FMF (YouTube)
NWSL (final)
Washington Spirit (F) x Gotham FC (F) – 22h – Xsports, ESPN 4 e Disney+
MLS
Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC – 23h30 – Apple TV+
