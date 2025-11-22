Ao vencer o Fluminense por 2 a 0, o Flamengo conquistou o Carioca Feminino pela nona vez, a sétima com a participação do treinador Celso Silva. Presente desde o "dia um" do projeto, o técnico retornou ao clube em outubro deste ano e somou mais uma conquista ao seu longo histórico rubro-negro.

Chegou à Gávea em 2015 e foi auxiliar técnico até 2021, quando assumiu o profissional. No ano seguinte, uma reformulação o colocou no comando no sub-20. Com nomes como Mariana e Duda Rodrigues, hoje integradas ao principal, foi campeão da Copinha e do Brasileiro da categoria.

De volta ao Flamengo, o treinador não escondeu a emoção com a conquista.

- O meu sentimento com relação ao Flamengo é um sentimento muito diferente. Eu estou literalmente desde o dia um aqui do futebol feminino. Em 2015, eu já estava, no título Brasileiro de 2016, 17, 18... Então, estar participando de todo esse processo, eu vivi a base também, a criação da base do clube, ver essa linha do tempo completa, é um orgulho muito grande, porque eu, por eu estar aqui desde o primeiro dia efetivo de projeto, eu vi toda a construção, toda a evolução. É muito prazeroso estar vivendo isso. A minha história no futebol feminino se confunde muito com a história do Flamengo.

Celso assumiu o clube após Rosana Augusto deixar o cargo por mudanças no orçamento, o que gerou insatisfação dos torcedores e diversas críticas à decisão. Sobre o contexto, o treinador afastou a turbulência e reforçou sua confiança no rumo do departamento.

- É, sobre a questão de assumir dentro de um momento turbulento, eu, particularmente, não concordo muito com essa ideia. Tudo que começou de planejamento, ele está acontecendo até o fim do ano. Então, eu assumo com as coisas acontecendo e lembrando que boa parte do Carioca não foi comigo, uma parte desse trabalho eu aproveito de uma outra profissional muito competente. E, independente do momento, das críticas, do que fala-se sobre o Flamengo, assumir a equipe profissional do Flamengo é sempre um motivo de honra para qualquer profissional. Particularmente, não ligo muito para esse tipo de fala externa. Eu confio muito no que está sendo feito internamente e, para ano que vem, a gente abre a temporada, segue no comando, para poder dar sequência ao que já foi iniciado nesse fimzinho de ano.

Há apenas cinco jogos no comando do time, o técnico enfatizou a postura das atletas diante da situação, o que foi fundamental para a conquista do título. Com o último objetivo cumprido na temporada, Celso olha para 2026 com otimismo.

- Eu sou a terceira pessoa comandando a equipe nesse momento, mas eu acho que as atletas tiveram um papel muito importante nisso, de entender, de saber suportar essa pressão, ainda que algumas críticas tenham acontecido, é normal trabalhar no Flamengo é com pressão e é isso aí mesmo, e estou feliz em estar funcionando à base dessa pressão. E eu acho que elas tiveram um papel muito importante, de saber entender o momento, absorver as informações que tinham que ser absorvidas, e o título, ele, de fato, traz para a gente uma tranquilidade para abrir uma temporada.