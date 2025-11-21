menu hamburguer
Fora de Campo

Brasileirão: após tropeços de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, IA crava campeão

Campeonato se encerra em quatro rodadas


Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/11/2025
05:10
Flamengo e Palmeiras disputam o título do Brasileirão de 2025 (Foto: Divulgação)
Flamengo e Palmeiras disputam o título do Brasileirão de 2025 (Foto: Divulgação)
Com o fim da 34ª rodada, faltam apenas quatro jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro de 2025. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro atuais primeiro, segundo e terceiro colocados, seguem sendo os principais favoritos a conquista do principal torneio nacional. Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT cravar o campeão.

A tecnologia previu uma reta final bastante disputada entre as equipes. A atual distância de Flamengo e Palmeiras na classificação é de apenas dois pontos. Já o Cruzeiro, se encontra a seis pontos da liderança.

Na simulação dos quatro jogos restantes, a equipe de Filipe Luís e Abel Ferreira somaram a mesma quantidade de pontos. Ambas tiveram três vitórias e apenas um empate. Um fato curioso, é que o tropeço dos dois times aconteceram diante do Atlético-MG.

O Cruzeiro teve um aproveitamento inferior. A equipe de Leonardo Jardim venceu dois jogos, empatou um e perdeu outro. Com o cenário simulado, o Flamengo se consagraria campeão do Campeonato Brasileiro de 2025.

Simulação das últimas rodadas do Brasileirão

Jogos do Flamengo

Total de pontos: 81
Flamengo 2 x 1 Bragantino
Atlético-MG 2 x 2 Flamengo
Flamengo 3 x 0 Ceará
Mirassol 0 x 2 Flamengo

Jogos do Palmeiras

Total de pontos: 79
Palmeiras 2 x 0 Fluminense
Grêmio 1 x 2 Palmeiras
Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras
Ceará 0 x 3 Palmeiras

Jogos do Cruzeiro

Total de pontos: 72
Cruzeiro 1 x 1 Corinthians
Ceará 0 x 2 Cruzeiro
Cruzeiro 0 x 1 Botafogo
Santos 1 x 1 Cruzeiro

Jogadores do Flamengo contra o Santos no Mracanã (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)
Inteligência artificial previu título do Flamengo no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

