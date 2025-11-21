Brasileirão: após tropeços de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, IA crava campeão

Com o fim da 34ª rodada, faltam apenas quatro jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro de 2025. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro atuais primeiro, segundo e terceiro colocados, seguem sendo os principais favoritos a conquista do principal torneio nacional. Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT cravar o campeão.

continua após a publicidade

➡️ Reação de Cléber Machado a fala de Daronco viraliza: 'Amor incondicional'

A tecnologia previu uma reta final bastante disputada entre as equipes. A atual distância de Flamengo e Palmeiras na classificação é de apenas dois pontos. Já o Cruzeiro, se encontra a seis pontos da liderança.

Na simulação dos quatro jogos restantes, a equipe de Filipe Luís e Abel Ferreira somaram a mesma quantidade de pontos. Ambas tiveram três vitórias e apenas um empate. Um fato curioso, é que o tropeço dos dois times aconteceram diante do Atlético-MG.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Cruzeiro teve um aproveitamento inferior. A equipe de Leonardo Jardim venceu dois jogos, empatou um e perdeu outro. Com o cenário simulado, o Flamengo se consagraria campeão do Campeonato Brasileiro de 2025.

Simulação das últimas rodadas do Brasileirão

Jogos do Flamengo

Total de pontos: 81

Flamengo 2 x 1 Bragantino

Atlético-MG 2 x 2 Flamengo

Flamengo 3 x 0 Ceará

Mirassol 0 x 2 Flamengo

Jogos do Palmeiras

Total de pontos: 79

Palmeiras 2 x 0 Fluminense

Grêmio 1 x 2 Palmeiras

Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras

Ceará 0 x 3 Palmeiras

Jogos do Cruzeiro

Total de pontos: 72

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians

Ceará 0 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 1 Botafogo

Santos 1 x 1 Cruzeiro