Brasileirão: após tropeços de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, IA crava campeão
Campeonato se encerra em quatro rodadas
Com o fim da 34ª rodada, faltam apenas quatro jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro de 2025. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro atuais primeiro, segundo e terceiro colocados, seguem sendo os principais favoritos a conquista do principal torneio nacional. Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT cravar o campeão.
A tecnologia previu uma reta final bastante disputada entre as equipes. A atual distância de Flamengo e Palmeiras na classificação é de apenas dois pontos. Já o Cruzeiro, se encontra a seis pontos da liderança.
Na simulação dos quatro jogos restantes, a equipe de Filipe Luís e Abel Ferreira somaram a mesma quantidade de pontos. Ambas tiveram três vitórias e apenas um empate. Um fato curioso, é que o tropeço dos dois times aconteceram diante do Atlético-MG.
O Cruzeiro teve um aproveitamento inferior. A equipe de Leonardo Jardim venceu dois jogos, empatou um e perdeu outro. Com o cenário simulado, o Flamengo se consagraria campeão do Campeonato Brasileiro de 2025.
Simulação das últimas rodadas do Brasileirão
Jogos do Flamengo
Total de pontos: 81
Flamengo 2 x 1 Bragantino
Atlético-MG 2 x 2 Flamengo
Flamengo 3 x 0 Ceará
Mirassol 0 x 2 Flamengo
Jogos do Palmeiras
Total de pontos: 79
Palmeiras 2 x 0 Fluminense
Grêmio 1 x 2 Palmeiras
Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras
Ceará 0 x 3 Palmeiras
Jogos do Cruzeiro
Total de pontos: 72
Cruzeiro 1 x 1 Corinthians
Ceará 0 x 2 Cruzeiro
Cruzeiro 0 x 1 Botafogo
Santos 1 x 1 Cruzeiro
