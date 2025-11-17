A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, na tarde desta segunda-feira (17), as datas e horários das semifinais do Paulistão Feminino 2025. Os confrontos serão entre São Paulo e Corinthians e Ferroviária e Palmeiras.

São Paulo e Corinthians duelam no sábado (22), às 11h, e a Ferroviária enfrenta o Palmeiras no domingo (23), às 11h, ambos pelo jogo de ida. A volta entre Palmeiras e Ferroviária será na quinta (4), às 19h, e o Corinthians recebe o São Paulo às 21h30. Os locais ainda não foram definidos.

Campanhas no Paulistão Feminino

A primeira fase do Paulistão Feminino terminou com definição clara das equipes que avançaram à semifinal. O Corinthians liderou a tabela, somando 35 pontos em 14 jogos, com 11 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, além de 32 gols marcados e 6 sofridos, garantindo um saldo positivo de 26. O desempenho refletiu consistência e força ofensiva, consolidando o time como favorito para as fases decisivas.

O Palmeiras ficou em segundo lugar, com 30 pontos, resultado de 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, marcando 28 gols e sofrendo 8. A Ferroviária fechou a zona de classificação com 25 pontos, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa, enquanto São Paulo e Bragantino empataram em 21 pontos, com saldo de gols definindo as posições finais.

Entre as demais equipes, o Santos conquistou 16 pontos, mantendo uma campanha regular, enquanto Taubaté, Realidade Jovem e a última colocada fecharam a fase com desempenho abaixo do esperado. O Taubaté ainda sofreu punição do TJD, que retirou três pontos da equipe, impactando diretamente sua colocação final.

