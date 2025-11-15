Corinthians exige mudança na data da semifinal do Paulistão Feminino

O Corinthians solicitou à Federação Paulista de Futebol (FPF) a alteração na data do jogo de volta do Paulistão Feminino, de acordo com informações do portal "Meu Timão". A diretoria busca juntamente à FPF alternativas para a realização do confronto, embora ainda não haja a confirmação de quando será realizada.

A diretora Isis Sesso afirmou que está tentando garantir, ao menos, dois dias de descanso às atletas antes da semifinal.

— Estou sim (em contato com a Federação Paulista). A gente está bastante conectado ali, junto da direção da Federação, junto com a Kin (Sato, diretora executiva do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista de Futebol), nessas questões de data, que realmente impactam agora de uma maneira muito importante para a gente — disse a dirigente.

No entanto, a preocupação do Timão é devido às datas disponibilizadas na tabela básica, que indica que o confronto decisivo está previsto para acontecer dia 3 de dezembro, enquanto o primeiro jogo pode ser realizado dia 23 de novembro.

Se a data do segundo confronto seja mantida, as Brabas correm o risco de entrarem em campo bastante desfalcadas. Isso porque seis jogadoras foram convocadas para a última Data Fifa do ano, que se encerra dia 2 de dezembro. São elas: Lelê, Mariza, Thais Ferreira, Duda Sampaio e Gabi Zanotti, pela Seleção Brasileira, além de Dayana Rodriguez, pela seleção da Venezuela.

— Se a data se mantiver no dia 3, eu não vou ter seis jogadoras importantes da minha equipe para a semifinal. Então, é uma coisa que eu estou lutando para que a Federação, junto com os nossos parceiros, tenha bom senso para que consigamos alterar essa data, para, no mínimo, termos dois dias de retorno das atletas. Mesmo se fosse no dia 4, elas voltando da Europa, jogam dia 2, têm toda uma questão de viagem, fuso horário etc — finalizou Isis.

Corinthians na semifinal do Paulistão

As Brabas garantiram vaga na semifinal do Paulistão Feminino com antecedência, além de assegurar a liderança da primeira fase. O adversário será conhecido no domingo, dependendo dos resultados dos jogos entre Bragantino e São Paulo. Do outro lado da chave, Palmeiras e Ferroviária se enfrentam em busca de uma vaga na final.

Próximos jogos – 14ª rodada

Todos os jogos no dia 16/11, às 19h30

Corinthians x Realidade Jovem

São Paulo x Ferroviária

Palmeiras x Taubaté

Bragantino x Santos

Classificação do Paulistão Feminino