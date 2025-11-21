O Flamengo volta a campo às 21h desta sexta- feira (21) em busca de seu nono título no Carioca Feminino. Diante do Fluminense, o time busca ampliar sua hegemonia estadual.

Para superar o rival, a meio-campista Ju Ferreira destacou a dedicação do time durante a preparação para a decisão, reforçando a importância da presença da torcida no estadio Luso Brasileiro.

-Termos a chance de ser campeãs ao lado da nossa torcida é muito especial, é a chance de fechar o ano com chave de ouro. Nos dedicamos muito por essa final, ela é resultado de muito trabalho e, se Deus quiser, vamos ter a taça nas nossas mãos. - disse a jogadora.

Contratada no início dessa temporada, Ju Ferreira pode conquistar seu primeiro Estadual com o Flamengo. A jogadora mostrou confiança para o classico decisivo.

-Tenho certeza que teremos um grande jogo. Estamos confiantes nas nossas estratégias de jogo, sabemos que do outro lado também tem uma equipe forte e que vai nos apresentar desafios, mas sabemos da qualidade do nosso elenco e vamos dar tudo de nós por essa taça - disse a jogadora.

Equipe do Flamengo antes do primeiro jogo da final do Carioca (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Datas, horários e onde assistir Flamengo x Fluminense

FINAL, VOLTA - CARIOCA FEMININO

FLAMENGO X FLUMINENSE

🏆 Placar do jogo de ida: Fluminense 0 x 0 Flamengo

➡️ Data e horário: Sexta-feira, 21 de novembro, às 21h

🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro

🚩 Arbitragem: Sâmia Alves, Naiara Mendes Tavares, Ana Vitória Ferreira

🏁 VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia

📺 Onde assistir: Sportv