menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Ju Ferreira destaca dedicação do Fla para 'fechar o ano com chave de ouro'  

Flamengo encara o Fluminense na final do Carioca Feminina

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/11/2025
18:17
Ju Ferreira - Flamengo
imagem cameraJu Ferreira em campo pelo Flamengo (Foto: Paula Reis/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo volta a campo às 21h desta sexta- feira (21) em busca de seu nono título no Carioca Feminino. Diante do Fluminense, o time busca ampliar sua hegemonia estadual. 

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Flamengo x Fluminense: tudo o que você precisa saber sobre a final do Carioca Feminino

Para superar o rival, a meio-campista Ju Ferreira destacou a dedicação do time durante a preparação para a decisão, reforçando a importância da presença da torcida no estadio Luso Brasileiro. 

-Termos a chance de ser campeãs ao lado da nossa torcida é muito especial, é a chance de fechar o ano com chave de ouro. Nos dedicamos muito por essa final, ela é resultado de muito trabalho e, se Deus quiser, vamos ter a taça nas nossas mãos. - disse a jogadora. 

continua após a publicidade

➡️ Flamengo mira nono título Carioca e pode se tornar o maior campeão estadual

Contratada no início dessa temporada, Ju Ferreira pode conquistar seu primeiro Estadual com o Flamengo. A jogadora mostrou confiança para o classico decisivo. 

-Tenho certeza que teremos um grande jogo. Estamos confiantes nas nossas estratégias de jogo, sabemos que do outro lado também tem uma equipe forte e que vai nos apresentar desafios, mas sabemos da qualidade do nosso elenco e vamos dar tudo de nós por essa taça - disse a jogadora.

continua após a publicidade
Flamengo Feminino
Equipe do Flamengo antes do primeiro jogo da final do Carioca (Foto: Paula Reis/Flamengo)

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Datas, horários e onde assistir Flamengo x Fluminense

FINAL, VOLTA - CARIOCA FEMININO
FLAMENGO X FLUMINENSE

🏆 Placar do jogo de ida: Fluminense 0 x 0 Flamengo
➡️ Data e horário: Sexta-feira, 21 de novembro, às 21h
🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro
🚩 Arbitragem: Sâmia Alves, Naiara Mendes Tavares, Ana Vitória Ferreira
🏁 VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia
📺 Onde assistir: Sportv

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias