Ju Ferreira destaca dedicação do Fla para 'fechar o ano com chave de ouro'
Flamengo encara o Fluminense na final do Carioca Feminina
O Flamengo volta a campo às 21h desta sexta- feira (21) em busca de seu nono título no Carioca Feminino. Diante do Fluminense, o time busca ampliar sua hegemonia estadual.
Para superar o rival, a meio-campista Ju Ferreira destacou a dedicação do time durante a preparação para a decisão, reforçando a importância da presença da torcida no estadio Luso Brasileiro.
-Termos a chance de ser campeãs ao lado da nossa torcida é muito especial, é a chance de fechar o ano com chave de ouro. Nos dedicamos muito por essa final, ela é resultado de muito trabalho e, se Deus quiser, vamos ter a taça nas nossas mãos. - disse a jogadora.
Contratada no início dessa temporada, Ju Ferreira pode conquistar seu primeiro Estadual com o Flamengo. A jogadora mostrou confiança para o classico decisivo.
-Tenho certeza que teremos um grande jogo. Estamos confiantes nas nossas estratégias de jogo, sabemos que do outro lado também tem uma equipe forte e que vai nos apresentar desafios, mas sabemos da qualidade do nosso elenco e vamos dar tudo de nós por essa taça - disse a jogadora.
Datas, horários e onde assistir Flamengo x Fluminense
FINAL, VOLTA - CARIOCA FEMININO
FLAMENGO X FLUMINENSE
🏆 Placar do jogo de ida: Fluminense 0 x 0 Flamengo
➡️ Data e horário: Sexta-feira, 21 de novembro, às 21h
🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro
🚩 Arbitragem: Sâmia Alves, Naiara Mendes Tavares, Ana Vitória Ferreira
🏁 VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia
📺 Onde assistir: Sportv
