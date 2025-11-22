menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Atacante do São Paulo comenta preparação para clássico com o Corinthians: 'Semana intensa'

Duda Serrana ressalta importância de bom resultado no jogo de ida

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 22/11/2025
09:46
Serrana comemora gol pelo São Paulo. (Rebeca Reis/Agência Paulistão)
imagem cameraSerrana comemora gol pelo São Paulo. (Rebeca Reis/Agência Paulistão)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A atacante Duda Serrana, do São Paulo, entra em campo neste sábado (22), pelo Majestoso Feminino, no clássico contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. A bola rola às 11h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP).

continua após a publicidade

Relacionadas

Serrana destaca a preparação para o duelo, que será o sétimo do ano: até aqui, foram três empates, duas vitórias do Corinthians e duas do São Paulo.

— Foi uma semana de treinos muito intensa, iremos ir com boas estratégias e com a experiência dos jogos anteriores, na esperança de fazer um excelente jogo para sair com vantagem para o segundo jogo — afirmou ela.

continua após a publicidade

Peça de confiança de Thiago Viana, a jogadora soma 41 jogos, seis gols e três assistências no ano.

— Esse jogo representa a oportunidade do time fechar o ano com chave de ouro, e para mim a chance de mostrar mais um pouco do meu futebol no bom momento que estou vivendo — defende Serrana.

O jogo de volta, com mando do Corinthians, será na próxima quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília).

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A temporada do São Paulo feminino

O São Paulo encerra a temporada ainda na disputa pelo título do Paulistão Feminino e enfrenta o Corinthians na semifinal. Do outro lado, Palmeiras e Ferroviária brigam pela outra vaga na decisão.

continua após a publicidade

O ano começou com taça. O Tricolor levou a Supercopa Feminina e abriu 2024 em alta. No Brasileirão, parou no Corinthians na semifinal. Na Copa do Brasil, a queda foi diante do Palmeiras. Já na primeira participação na Libertadores Feminina, avançou até as quartas e foi eliminado pelo Deportivo Cali.

➡️ Times paulistas confirmam domínio e ficam com as principais taças do feminino no ano

Equipe feminina do São Paulo (Foto: Staff Images Woman / Conmebol)
Equipe feminina do São Paulo (Foto: Staff Images Woman / Conmebol)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias