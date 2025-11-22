Atacante do São Paulo comenta preparação para clássico com o Corinthians: 'Semana intensa'
Duda Serrana ressalta importância de bom resultado no jogo de ida
- Matéria
- Mais Notícias
A atacante Duda Serrana, do São Paulo, entra em campo neste sábado (22), pelo Majestoso Feminino, no clássico contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. A bola rola às 11h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP).
Relacionadas
- Futebol Feminino
FPF define datas e horários das semifinais do Paulistão Feminino
Futebol Feminino17/11/2025
- Futebol Feminino
Com show de Vitorinha, São Paulo vence Ferroviária e conquista o Paulistão Feminino sub-20
Futebol Feminino12/11/2025
- Futebol Feminino
Bragantino perde em casa e São Paulo entra no G-4 do Paulistão Feminino
Futebol Feminino09/11/2025
Serrana destaca a preparação para o duelo, que será o sétimo do ano: até aqui, foram três empates, duas vitórias do Corinthians e duas do São Paulo.
— Foi uma semana de treinos muito intensa, iremos ir com boas estratégias e com a experiência dos jogos anteriores, na esperança de fazer um excelente jogo para sair com vantagem para o segundo jogo — afirmou ela.
Peça de confiança de Thiago Viana, a jogadora soma 41 jogos, seis gols e três assistências no ano.
— Esse jogo representa a oportunidade do time fechar o ano com chave de ouro, e para mim a chance de mostrar mais um pouco do meu futebol no bom momento que estou vivendo — defende Serrana.
O jogo de volta, com mando do Corinthians, será na próxima quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília).
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
A temporada do São Paulo feminino
O São Paulo encerra a temporada ainda na disputa pelo título do Paulistão Feminino e enfrenta o Corinthians na semifinal. Do outro lado, Palmeiras e Ferroviária brigam pela outra vaga na decisão.
O ano começou com taça. O Tricolor levou a Supercopa Feminina e abriu 2024 em alta. No Brasileirão, parou no Corinthians na semifinal. Na Copa do Brasil, a queda foi diante do Palmeiras. Já na primeira participação na Libertadores Feminina, avançou até as quartas e foi eliminado pelo Deportivo Cali.
➡️ Times paulistas confirmam domínio e ficam com as principais taças do feminino no ano
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias