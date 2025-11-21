menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Flamengo x Fluminense: onde assistir e escalações confirmadas da final do Carioca

Clássico acontece às 21h desta sexta-feira (21)

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/11/2025
20:04
Carioca Feminino
imagem cameraTaça do Carioca Feminino (Foto: Sharon Prais/Lance!)
As escalações de Flamengo e Fluminense estão definidas para o jogo de volta da final do Carioca Feminino, nesta sexta-feira (21). A bola rola às 21h, no Estádio Luso Brasileiro, com transmissão do Sportv.

Na ida, as equipes empataram em 0 a 0 no Moça Bonita. Apesar de ter tido a melhor campanha da Taça Guanabara, o Flamengo não possui a vantagem do empate. Dessa forma, se persistir a igualdade, a disputa da taça vai para os pênaltis.

➡️ Flamengo x Fluminense: tudo o que você precisa saber sobre a final do Carioca Feminino

Para a decisão, o treinador Celso Silva escalou o Flamengo com Vivi Holzel, Monalisa, Núbia, Agustina e Jucinara; Thaisa, Djeni, Ju Ferreira e Glácia; Duda Rodrigues e Cristiane. No banco, estão a goleira Karol Alves e a de linha: Vitória Almeida, Leidiane, Flávia Mota, Valéria C., Barraca, Laysa, Fernanda, Diovana, Ana Laura, Letícia e Mariana.

Do lado do Fluminense, Saulo definiu o time com Cláudia, Keké, Gislaine, Cotrim e Sorriso; Claudinha, Xerife e Raquel; Lurdinha, Chú e Lelê. No banco, terá a goleria Jany à disposição, além de Isabella Melo, Tatá, Karina, Kamilla, Flávia Gil, Adrielly, Paloma, Carioca, Verônica, Cacau e Gaby Louvain.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Onde assistir e escalações de Fla e Flu

FINAL, VOLTA - CARIOCA FEMININO
FLAMENGO X FLUMINENSE

🏆 Placar do jogo de ida: Fluminense 0 x 0 Flamengo
➡️ Data e horário: Sexta-feira, 21 de novembro, às 21h
🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro
🚩 Arbitragem: Sâmia Alves, Naiara Mendes Tavares, Ana Vitória Ferreira
🏁 VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia
📺 Onde assistir: Sportv

➡️ Fluminense e Flamengo empatam jogo de ida da final do Carioca feminino

ESCALAÇÕES

Flamengo: Vivi Holzel, Monalisa, Núbia, Agustina e Jucinara; Thaisa, Djeni, Ju Ferreira e Glácia; Duda Rodrigues e Cristiane. Técnico: Celso Silva

Fluminense: Cláudia, Keké, Gislaine, Cotrim e Sorriso; Claudinha, Xerife e Raquel; Lurdinha, Chú e Lelê. Técnico: Saulo Silva

Flamengo Fluminense Carioca Feminino
Monalisa, do Flamengo, e Chú,do Fluminense, disputam a bola na final do Carioca Feminino (Foto: Marina Garcia/FFC)

