Flamengo x Fluminense: onde assistir e escalações confirmadas da final do Carioca

As escalações de Flamengo e Fluminense estão definidas para o jogo de volta da final do Carioca Feminino, nesta sexta-feira (21). A bola rola às 21h, no Estádio Luso Brasileiro, com transmissão do Sportv.

Na ida, as equipes empataram em 0 a 0 no Moça Bonita. Apesar de ter tido a melhor campanha da Taça Guanabara, o Flamengo não possui a vantagem do empate. Dessa forma, se persistir a igualdade, a disputa da taça vai para os pênaltis.

Para a decisão, o treinador Celso Silva escalou o Flamengo com Vivi Holzel, Monalisa, Núbia, Agustina e Jucinara; Thaisa, Djeni, Ju Ferreira e Glácia; Duda Rodrigues e Cristiane. No banco, estão a goleira Karol Alves e a de linha: Vitória Almeida, Leidiane, Flávia Mota, Valéria C., Barraca, Laysa, Fernanda, Diovana, Ana Laura, Letícia e Mariana.

Do lado do Fluminense, Saulo definiu o time com Cláudia, Keké, Gislaine, Cotrim e Sorriso; Claudinha, Xerife e Raquel; Lurdinha, Chú e Lelê. No banco, terá a goleria Jany à disposição, além de Isabella Melo, Tatá, Karina, Kamilla, Flávia Gil, Adrielly, Paloma, Carioca, Verônica, Cacau e Gaby Louvain.

FINAL, VOLTA - CARIOCA FEMININO

FLAMENGO X FLUMINENSE

🏆 Placar do jogo de ida: Fluminense 0 x 0 Flamengo

➡️ Data e horário: Sexta-feira, 21 de novembro, às 21h

🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro

🚩 Arbitragem: Sâmia Alves, Naiara Mendes Tavares, Ana Vitória Ferreira

🏁 VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia

📺 Onde assistir: Sportv

ESCALAÇÕES

Flamengo: Vivi Holzel, Monalisa, Núbia, Agustina e Jucinara; Thaisa, Djeni, Ju Ferreira e Glácia; Duda Rodrigues e Cristiane. Técnico: Celso Silva

Fluminense: Cláudia, Keké, Gislaine, Cotrim e Sorriso; Claudinha, Xerife e Raquel; Lurdinha, Chú e Lelê. Técnico: Saulo Silva