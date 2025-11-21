menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo mira nono título Carioca e pode se tornar o maior campeão estadual

Rubro-Negro tem oito taças, empatado com o Vasco

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/11/2025
17:50
Flamengo Feminino
imagem cameraEquipe do Flamengo antes do primeiro jogo da final do Carioca (Foto: PaulaReis/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O clássico entre Flamengo e Fluminense, pela final do Carioca Feminino, tem um contexto especial para o clube da Gávea. Com oito títulos estaduais, busca o nono troféu para ultrapassar o Vasco como maior campeão estadual.

continua após a publicidade

Desde que criou o time feminino, em 2015, o Fla só não foi campeão em duas temporadas: em 2020, quando caiu na semi, e em 2022, quando perdeu a final para o Botafogo. Depois que os rivais formaram seus times, em 2019, a concorrência aumentou, mas não o suficiente para quebrar a hegemonia flamenguista.

Por esse contexto, carrega o favoritismo nessa decisão, mas terá o desafio de um rival em evolução e bem organizado em campo. A vitória, além de colocar o clube no topo da prateleira estadual, alivia a pressão depois de uma temporada de altos e baixos.

continua após a publicidade
Flamengo Fluminense Carioca Feminino
Flamengo e Fluminense em campo pelo jogo de ida da final do Carioca Feminino (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Iniciou o ano vencendo a Copa Rio sob o comando de Maurício Salgado, que ao fim da competição deu lugar à Rosana Augusto. A treinadora fez crescer o desempenho do time, que foi ao mata-mata do Brasileirão, mas perdeu para o Palmeiras. Ela ficou no clube até outubro, quando deixou o cargo por conta de um reajuste de orçamento do departamento.

Depois de muitas críticas por parte de torcedores e especialistas na cobertura da modalidade, o Flamengo anunciou o retorno de Celso Silva ao comando técnico do time feminino. Dessa maneira, o título do Carioca fecharia o ano tirando pressão do elenco e do treinador, que chega na posição de favorito na decisão.

continua após a publicidade

Títulos do flamengo no Carioca Feminino 

O Flamengo já ganhou oito vezes o Campeonato Carioca. Veja as finais e placares: 

  • 2015: Flamengo 3 x 0 Barcelona
  • 2016: Flamengo 1 x 0 Vasco
  • 2017: Flamengo 10 x 3 Duque de Caxias / Flamengo 12 x 0 América (triangular) 
  • 2018: Flamengo 5 x 0 Duque de Caxias
  • 2019: Flamengo 1 x 0 Fluminense / Flamengo 3 x 1 Fluminense
  • 2021: Flamengo 1 (3) x (0)1 Fluminense
  • 2023: Flamengo 2 x 1 Botafogo
  • 2024: Flamengo 1 x 1 Fluminense / Flamengo 1 x 0 Fluminense

Datas, horários e onde assistir

FINAL, VOLTA - CARIOCA FEMININO
FLAMENGO X FLUMINENSE

🏆 Placar do jogo de ida: Fluminense 0 x 0 Flamengo
➡️ Data e horário: Sexta-feira, 21 de novembro, às 21h
🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro
🚩 Arbitragem: Sâmia Alves, Naiara Mendes Tavares, Ana Vitória Ferreira
🏁 VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia
📺 Onde assistir: Sportv

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias