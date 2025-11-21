Flamengo mira nono título Carioca e pode se tornar o maior campeão estadual
Rubro-Negro tem oito taças, empatado com o Vasco
O clássico entre Flamengo e Fluminense, pela final do Carioca Feminino, tem um contexto especial para o clube da Gávea. Com oito títulos estaduais, busca o nono troféu para ultrapassar o Vasco como maior campeão estadual.
Desde que criou o time feminino, em 2015, o Fla só não foi campeão em duas temporadas: em 2020, quando caiu na semi, e em 2022, quando perdeu a final para o Botafogo. Depois que os rivais formaram seus times, em 2019, a concorrência aumentou, mas não o suficiente para quebrar a hegemonia flamenguista.
Por esse contexto, carrega o favoritismo nessa decisão, mas terá o desafio de um rival em evolução e bem organizado em campo. A vitória, além de colocar o clube no topo da prateleira estadual, alivia a pressão depois de uma temporada de altos e baixos.
Iniciou o ano vencendo a Copa Rio sob o comando de Maurício Salgado, que ao fim da competição deu lugar à Rosana Augusto. A treinadora fez crescer o desempenho do time, que foi ao mata-mata do Brasileirão, mas perdeu para o Palmeiras. Ela ficou no clube até outubro, quando deixou o cargo por conta de um reajuste de orçamento do departamento.
Depois de muitas críticas por parte de torcedores e especialistas na cobertura da modalidade, o Flamengo anunciou o retorno de Celso Silva ao comando técnico do time feminino. Dessa maneira, o título do Carioca fecharia o ano tirando pressão do elenco e do treinador, que chega na posição de favorito na decisão.
Títulos do flamengo no Carioca Feminino
O Flamengo já ganhou oito vezes o Campeonato Carioca. Veja as finais e placares:
- 2015: Flamengo 3 x 0 Barcelona
- 2016: Flamengo 1 x 0 Vasco
- 2017: Flamengo 10 x 3 Duque de Caxias / Flamengo 12 x 0 América (triangular)
- 2018: Flamengo 5 x 0 Duque de Caxias
- 2019: Flamengo 1 x 0 Fluminense / Flamengo 3 x 1 Fluminense
- 2021: Flamengo 1 (3) x (0)1 Fluminense
- 2023: Flamengo 2 x 1 Botafogo
- 2024: Flamengo 1 x 1 Fluminense / Flamengo 1 x 0 Fluminense
Datas, horários e onde assistir
FINAL, VOLTA - CARIOCA FEMININO
FLAMENGO X FLUMINENSE
🏆 Placar do jogo de ida: Fluminense 0 x 0 Flamengo
➡️ Data e horário: Sexta-feira, 21 de novembro, às 21h
🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro
🚩 Arbitragem: Sâmia Alves, Naiara Mendes Tavares, Ana Vitória Ferreira
🏁 VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia
📺 Onde assistir: Sportv
