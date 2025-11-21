O clássico entre Flamengo e Fluminense, pela final do Carioca Feminino, tem um contexto especial para o clube da Gávea. Com oito títulos estaduais, busca o nono troféu para ultrapassar o Vasco como maior campeão estadual.

Desde que criou o time feminino, em 2015, o Fla só não foi campeão em duas temporadas: em 2020, quando caiu na semi, e em 2022, quando perdeu a final para o Botafogo. Depois que os rivais formaram seus times, em 2019, a concorrência aumentou, mas não o suficiente para quebrar a hegemonia flamenguista.

Por esse contexto, carrega o favoritismo nessa decisão, mas terá o desafio de um rival em evolução e bem organizado em campo. A vitória, além de colocar o clube no topo da prateleira estadual, alivia a pressão depois de uma temporada de altos e baixos.

Flamengo e Fluminense em campo pelo jogo de ida da final do Carioca Feminino (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Iniciou o ano vencendo a Copa Rio sob o comando de Maurício Salgado, que ao fim da competição deu lugar à Rosana Augusto. A treinadora fez crescer o desempenho do time, que foi ao mata-mata do Brasileirão, mas perdeu para o Palmeiras. Ela ficou no clube até outubro, quando deixou o cargo por conta de um reajuste de orçamento do departamento.

Depois de muitas críticas por parte de torcedores e especialistas na cobertura da modalidade, o Flamengo anunciou o retorno de Celso Silva ao comando técnico do time feminino. Dessa maneira, o título do Carioca fecharia o ano tirando pressão do elenco e do treinador, que chega na posição de favorito na decisão.

Títulos do flamengo no Carioca Feminino

O Flamengo já ganhou oito vezes o Campeonato Carioca. Veja as finais e placares:

2015: Flamengo 3 x 0 Barcelona

2016: Flamengo 1 x 0 Vasco

2017: Flamengo 10 x 3 Duque de Caxias / Flamengo 12 x 0 América (triangular)

2018: Flamengo 5 x 0 Duque de Caxias

2019: Flamengo 1 x 0 Fluminense / Flamengo 3 x 1 Fluminense

2021: Flamengo 1 (3) x (0)1 Fluminense

2023: Flamengo 2 x 1 Botafogo

2024: Flamengo 1 x 1 Fluminense / Flamengo 1 x 0 Fluminense

Datas, horários e onde assistir

FINAL, VOLTA - CARIOCA FEMININO

FLAMENGO X FLUMINENSE

🏆 Placar do jogo de ida: Fluminense 0 x 0 Flamengo

➡️ Data e horário: Sexta-feira, 21 de novembro, às 21h

🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro

🚩 Arbitragem: Sâmia Alves, Naiara Mendes Tavares, Ana Vitória Ferreira

🏁 VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia

📺 Onde assistir: Sportv