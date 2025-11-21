Torcedores do Flamengo escolhem substituto para Pedro

Com Pedro lesionado e ameaçando desfalcar o Flamengo justamente nas fases mais decisivas da temporada, os torcedores rubro-negros foram às urnas — desta vez, no canal do LANCE! Flamengo no WhatsApp — para apontar quem deveria assumir o protagonismo no ataque. A votação reuniu milhares de participações e revelou uma preferência clara entre os torcedores.

Exames realizados nesta quarta confirmaram lesão no músculo reto femoral da coxa de Pedro, estrutura importante para chutes e acelerações. O atacante iniciou tratamento e a tendência é que não atue mais em 2025, já que a temporada termina em menos de um mês.

De acordo com o resultado, Bruno Henrique foi o escolhido com ampla vantagem, recebendo 71,8% dos votos. A experiência, a identificação com o clube e o histórico de decisões pesaram a favor do camisa 27, que aparece como o nome mais confiável para substituir Pedro.

Na segunda posição ficou Juninho, com 14,5%, mostrando que parte da torcida vê no jovem uma alternativa promissora para o setor ofensivo. Wallace Yan, outro talento em ascensão, recebeu 6,9% dos votos, ficando à frente de Samuel Lino, que teve 6,8%, em uma disputa equilibrada entre as duas opções menos votadas.

A votação evidencia o desejo da torcida por uma solução imediata e experiente, ao mesmo tempo em que revela atenção aos nomes que despontam no elenco. Resta agora aguardar qual será a decisão da comissão técnica para suprir a ausência de Pedro nos próximos compromissos do Flamengo.

Confira o resultado das votações:

Bruno Henrique → 71,8%

Juninho → 14,5%

Samuel Lino → 6,8%

Wallace Yan → 6,9%