Flamengo vence o Fluminense e se torna o maior campeão do Carioca Feminino
Meninas da Gávea conquistaram o nono título estadual
O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (21), e sagrou-se campeão do Carioca Feminino de 2025. A capitã Djeni abriu o placar e Keké, contra, fez o segundo gol do título.
Com a conquista, o Rubro-Negro chegou a nove títulos estaduais, ultrapassando o Vasco e tornando-se o maior campeão da competição.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Como foi Flamengo x Fluminense
Primeiro tempo
O Flamengo foi superior na maior parte do primeiro tempo, tendo mais posse, volume e as principais chances de gol. A estratégia rubro-negra consistiu em explorar as costas de Sorriso, acionando Duda Rodrigues na profundidade ou invertendo o jogo para Jucinara aparecer por trás da defesa tricolor.
Outra peça importante foi Ju Ferreira, por dentro, tentando passes enfiados e contando com a boa movimentação de Cristiane para gerar espaços. E foi assim que o Fla criou a primeira chance clara de gol, aos 8 minutos. Com liberdade, a meia tentou passe rasteiro, que contou com desvio e encobriu a defesa do Fluminense, sobrando para Jucinara finalizar pela linha de fundo.
Aos 27, o Flamengo voltou a ameaçar o gol do Fluminense com Cristiane, que levantou na área para Djeni desviar para fora. Aos 34, Cris recebeu em profundidade e ganhou de Cotrim na corrida, invadindo a área e finalizando por cima do gol.
Do lado Tricolor, apesar de ter feito uma pressão eficiente, não conseguiu dar continuidade às jogadas quando recuperava a bola ou vencia os duelos. Por conta dos inúmeros erros de passe, desperdiçou chances de contra-ataque e interrompeu subidas promissoras.
Segundo tempo
O Flamengo voltou do intervalo com o mesmo impeto do primeiro tempo. Logo aos 8 minutos, Djeni abriu o placar após grande jogada de Duda Rodrigues, que foi na linha de fundo e cruzou rasteiro para a camisa 5 completar. No lance seguinte, Cris ficou perto de ampliar, mas o chute saiu em tiro de meta.
O Flu teve sua melhor oportunidade aos 13 minutos, em jogada ensaiada de escanteio. Raquel recebeu na entrada da área, arrastou a marcação e finalizou na trave. O Tricolor cresceu no jogo e voltou a ameaçar na sequência em cabeçada de Lurdinha para a defesa de Vivi.
Depois disso, o Rubro-Negro voltou a controlar a partida e exigiu de Cláudia em uma sequência de ataques com defesas difíceis em finalizações de Cristiane e Thaisa. Em resposta, Carioca tentou para o Flu, mas não acertou o gol.
Aos 34, Monalisa saiu jogando e trabalhou com Fernanda, que buscou o cruzamento. Keké, tentando afastar, acertou a própria meta e ampliou o polacar para o Rubro-Negro. O banco tricolor reclamou de uma falta na origem do lance, mas o VAR revisou e validou o gol.
Nos minutos finais, Lelê diminuiu pro Flu, mas a bandeirinha assinalou impedimento, confirmado pelo VAR.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X FLUMINENSE
FINAL, VOLTA - CARIOCA FEMININO
🏆 Placar do jogo de ida: Fluminense 0 x 0 Flamengo
🗓️ Data e horário: Sexta-feira (21), às 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Luso Brasileiro
🚩 Arbitragem: Sâmia Alves, Naiara Mendes Tavares, Ana Vitória Ferreira
🏁 VAR: Pahtrice Wallace Corrêa Maia
🥅 Gols: Djeni (8/2T). Keké (contra)
🟨 Cartões amarelos: Agustina (FLA), Raquel (FLU), Sorriso (FLU), Djeni (FLA)
🟥 Cartões vermelhos:
⚽ ESCALAÇÕES
Flamengo: Vivi Holzel, Monalisa, Núbia, Agustina e Jucinara (Diovana); Thaisa (Mariana), Djeni (Flavia Mota), Ju Ferreira e Glácia (Vitória); Duda Rodrigues (Fernanda) e Cristiane (Leidiane). Técnico: Celso Silva
Fluminense: Cláudia, Keké, Gislaine, Cotrim e Sorriso (Karina); Claudinha (Adrielly), Xerife (Carioca) e Raquel; Lurdinha (Kamilla), Chú (Verônica) e Lelê. Técnico: Saulo Silva
