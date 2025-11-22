Para encerrar o calendário de 2025 com chave de ouro, o Flamengo conquistou o título do Carioca Feminino, o segundo de Cristiane. Em final dura contra o Fluminense, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 para levantar a taça pela nona vez.

Em tom de alívio, a atacante valorizou a conquista, que aconteceu poucas semanas após a chegada de um novo treinador. Nesta temporada, Celso Silva foi o terceiro a assumir o cargo, mudanças que impactam no elenco.

- Bom, eu acho que foi um ano muito difícil, né? Nós tivemos três trocas de comandos, cada um com uma maneira diferente de pensar, um trabalho diferente, a gente tendo que se adaptar dentro da competição, o tempo todo, em todas as competições que disputamos, foi uma readaptação. E tivemos, no primeiro, um jogo muito complicado, uma equipe que pressionou muito, a gente acabou perdendo a oportunidade, no jogo de hoje acho que a gente teve um pouco mais de calma, conseguimos trocar melhor o passe. Eu acho que consagrar a gente nesse finalzinho de ano com o título é muito importante para nós.

Cristiane em campo pelo Flamengo na final do Carioca Feminino (Foto: Paula Reis/CRF)

Sobre os campos das finais do Carioca Feminino

No jogo de ida, que terminou sem gols, Cristiane e Fernanda, do Flamengo, criticaram as condições do gramado de Moça Bonita, onde a partida foi realizada, afirmando também que estava escuro. No jogo de volta, a atacante voltou a fazer críticas.

– A iluminação estava ruim também, não dá para passar pano, não. Tinha variações ali durante o campo, um lado era um pouco mais ralo, um lado era um pouco mais fofo. Mas a gente tem que se adaptar, vai estar ruim para as duas equipes, e eu acho que quem se adaptar melhor, no caso a gente conseguiu ter essa leitura um pouco melhor, o campo era melhor do que o anterior, porque proporciona o que a nossa equipe gosta de fazer, que é ficar mais com a bola, girar um pouco mais, e hoje a gente teve a tranquilidade de conseguir fazer o resultado.

Adaptação ao modelo de Celso Silva

Celso Silva assumiu o Flamengo em outubro desta temporada, após a demissão de Rosana Augusto. O treinador teve cinco jogos no comando do clube antes da final. Cristiane falou sobre o processo de adaptação com o novo trabalho.

– Cara, a gente tem uma leitura muito tranquila em relação às mudanças, eu acho que quando eu falei de ter essas trocas, realmente faz diferença, cada profissional tem uma maneira diferente de enxergar, de como ler o jogo, e a gente automaticamente tem que se adaptar. Eu consigo me adaptar um pouco mais rápido, talvez pela experiência que eu tenho, outras meninas também têm, quem tem um pouquinho mais de dificuldade, a comissão vai tentando ajudar, a gente também, sendo atletas mais experientes, a gente vai tentando encaixar isso com todo mundo, e assim, não tem muito o que dizer, ele entrou, chegou, pegou o campeonato em andamento, teve que fazer as coisas acontecerem um pouco mais rápido, e a gente vai tentar fazer o nosso trabalho aqui.

