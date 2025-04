The Women’s Cup, principal plataforma global para o desenvolvimento do futebol feminino, chega ao Brasil pela primeira vez em julho de 2025. Dois dos clubes mais bem-sucedidos do país, Palmeiras, campeão da Copa Libertadores 2022 e atual campeão paulista, e São Paulo, atual campeão da Supercopa Feminina, medirão forças contra Racing Louisville FC, equipe de primeira linha da NWSL, dos Estados Unidos, e Pachuca, campeão da Copa MX Feminina do México. Todas as partidas serão disputadas na Arena Barueri.

Nesta quinta-feira (17), a TWC Global Series Brasil 2025 foi lançada em evento na capital paulista, na Sala de Troféus do Allianz Parque, com a presença de representantes da organização e clubes participantes.

The Women's Cup teve a honra de apresentar sua primeira Embaixadora da história, a lendária Formiga, que será a embaixadora local da edição brasileira da TWC Global Series. Referência da Seleção Brasileira com mais de 26 anos vestindo a camisa "Amarelinha", Formiga detém o recorde mundial de participações como atleta – entre o futebol feminino e masculino – em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos (7 participações em cada um dos eventos).

- O futebol feminino precisa de iniciativas como The Women’s Cup para continuar evoluindo e alcançando novos patamares. Não tenho dúvidas de que as partidas de grande qualidade que veremos serão extremamente importantes para clubes, jogadoras e torcedores - disse Formiga.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, destacou a honra de poder receber o evento de lançamento da The Women’s Cup na sede do clube, assim como as partidas na Arena Barueri, que também recebe alguns jogos da equipe masculina e da equipe Sub-20.

- Estamos muito satisfeitos em participar novamente da The Women’s Cup, que será realizada no Brasil pela primeira vez. É uma grande oportunidade para as nossas atletas e também para o crescimento do futebol feminino no país, tendo em vista que, daqui a dois anos, receberemos a Copa do Mundo da modalidade. Esperamos que os torcedores prestigiem a competição, que contará com a presença de grandes equipes - afirmou a mandatária do Verdão.

Programação Oficial – TWC Global Series Brasil 2025

Local: Arena Barueri, Barueri (SP) – Todos os jogos

19 de julho – Semifinal 1 – São Paulo x Racing Louisville-EUA – 20h (horário local)

20 de julho – Semifinal 2 – Palmeiras x Pachuca-MEX – 20h (horário local)

24 de julho – Disputa do 3º lugar – Equipe 3 x Equipe 4 – 17h (horário local)

24 de julho – Final – Vencedor 1 x Vencedor 2 – 20h (horário local)