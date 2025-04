Ficha do jogo CHE FCB Semifinal Champions League Feminina Data e Hora Domingo (27), às 10h (de Brasília) Local Wheatsheaf Park, em Staines (ING) Árbitro Tess Olofsson Assistentes Almira Spahić e Monica Lokkeberg Var Tiago Martins Onde assistir

Neste domingo (27), o Chelsea recebe o Barcelona pelo jogo de volta da semifinal da Champions League Feminina. A partida acontece no Wheatsheaf Park, em Staines, na Inglaterra. A partida está prevista para acontecer às 10h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo da TNT Sports (canal fechado), Max (streaming) e Dazn (streaming)

No jogo de volta da Champions League Feminina, o Chelsea busca realizar uma missão complicada de virar a partida. O clube goleou na sua última partida disputada, entretanto, no jogo de ida, foi goleado pelo Barcelona por 4 a 1. Essa foi a única derrota em seis jogos, além de ter vencido em quatro jogos e empatado em um.

Chelsea x Barcelona pela Champions League feminina (Arte: Lance!)

O Barcelona, por outro lado, é o grande favorito no confronto após golear no jogo de ida. A equipe está embalada e ganhou cinco jogos seguidos em todas as competições, sendo quatro goleadas. No período, o time fez 23 gols e levou apenas três. Além disso, o retrospecto favorece o clube Culé, pois nas últimas sete partidas disputadas entre as equipes, o Barcelona venceu quatro, empatou duas e perdeu apenas uma.

Confira as informações do jogo entre Chelsea e Barcelona pela Champions League Feminina

✅ FICHA TÉCNICA

CHELSEA X BARCELONA

SEMIFINAL - JOGO DE VOLTA - CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Wheatsheaf Park, em Staines (ING)

📺 Onde assistir: TNT Sports (canal fechado), Max (streaming) e DAZN (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHELSEA: Hamtpon; Bronze, Bjorn, Bright, Baltimore; Kaptein, Walsh, Cuthbert; Kaneryd, Ramírez e Beever-Jones

BARCELONA: Coli; Fernandez, Engen, Torrejon, Rolfo; Cano, Guijarro, Schertenleib; Pajor, Pina e Lopez