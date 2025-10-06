São Paulo e Colo-Colo duelam pela Libertadores; veja escalações confirmadas
Duelo vale a liderança do Grupo C
- Matéria
- Mais Notícias
São Paulo e Colo Colo, do Chile, entram em campo nesta segunda-feira (6), às 20h (de Brasília), pela 2ª rodada da Libertadores Feminina. A bola rola no Estádio Francisco Urbano, em Buenos Aires, e conta com transmissão do Sportv, CazéTV, Goat, Pluto TV, N Sports e X Sports.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Libertadores Feminina: veja resultados da 2ª rodada e próximos jogos
Futebol Feminino06/10/2025
- Futebol Feminino
11 a 0? Veja qual foi a maior goleada do Corintihans na Libertadores Feminina
Futebol Feminino05/10/2025
- Futebol Feminino
Libertadores Feminina: veja resultados da 1ª rodada, classificação e próximos jogos
Futebol Feminino04/10/2025
O duelo vale a liderança do Grupo C, já que as duas equipes venceram na estreia e estão com três pontos. O Tricolor Paulista superou o San Lorenzo por 2 a 0, enquanto as chilenas venceram o Olímpia pelo mesmo placar.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Thiago Viana, técnico do São Paulo, optou pelo time titular para a partida. Desta forma, entram em campo: Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Serrana, Isa, Karla Alves, Camilinha, Aline Milene, Crivelari.
Já Tatiele Silveira, treinadora brasileira à frente do Colo Colo escalou o time com: Torrero, Bogarín, Martins, Clavijo, Acevedo, Jiménez, Aedo, Grez, Balmaceda, Acuña e Valencia.
➡️ Millene faz golaço e São Paulo estreia com vitória na Libertadores
Tudo sobre São Paulo x Colo-Colo
- ✅ FICHA TÉCNICA
- São Paulo x Colo-Colo
- 2ª rodada — Libertadores Feminina
- 📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de outubro, às 20h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano (Morón)
- 📺 Onde assistir: Sportv, CazéTV, Goat, Pluto TV, N Sports e X Sports.
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
São Paulo: Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Serrana, Isa, Karla Alves, Camilinha, Aline Milene, Crivelari. (Técnico: Thiago Viana)
Colo-Colo: (Técnico: Tatiele Silveira): Torrero, Bogarín, Martins, Clavijo, Acevedo, Jiménez, Aedo, Grez, Balmaceda, Acuña e Valencia.
➡️ Ferroviária vence Alianza Lima, e garante vaga nas quartas de final da Libertadores
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias