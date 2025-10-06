São Paulo e Colo Colo, do Chile, entram em campo nesta segunda-feira (6), às 20h (de Brasília), pela 2ª rodada da Libertadores Feminina. A bola rola no Estádio Francisco Urbano, em Buenos Aires, e conta com transmissão do Sportv, CazéTV, Goat, Pluto TV, N Sports e X Sports.

O duelo vale a liderança do Grupo C, já que as duas equipes venceram na estreia e estão com três pontos. O Tricolor Paulista superou o San Lorenzo por 2 a 0, enquanto as chilenas venceram o Olímpia pelo mesmo placar.

Thiago Viana, técnico do São Paulo, optou pelo time titular para a partida. Desta forma, entram em campo: Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Serrana, Isa, Karla Alves, Camilinha, Aline Milene, Crivelari.

Milene comemora seu gol pelo São Paulo na Libertadores Feminina 2025. (Foto: Reprodução/Conmebol)

Já Tatiele Silveira, treinadora brasileira à frente do Colo Colo escalou o time com: Torrero, Bogarín, Martins, Clavijo, Acevedo, Jiménez, Aedo, Grez, Balmaceda, Acuña e Valencia.

Tatiele Silveira vive grade fase à frente do Colo-Colo. (Foto: Colo-Colo/Divulgação)

Tudo sobre São Paulo x Colo-Colo

✅ FICHA TÉCNICA São Paulo x Colo-Colo 2ª rodada — Libertadores Feminina 📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de outubro, às 20h (de Brasília) 📍 Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano (Morón) 📺 Onde assistir: Sportv, CazéTV, Goat, Pluto TV, N Sports e X Sports.

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

São Paulo: Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Serrana, Isa, Karla Alves, Camilinha, Aline Milene, Crivelari. (Técnico: Thiago Viana)

Colo-Colo: (Técnico: Tatiele Silveira): Torrero, Bogarín, Martins, Clavijo, Acevedo, Jiménez, Aedo, Grez, Balmaceda, Acuña e Valencia.

