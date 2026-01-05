O time feminino do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (5), no REFFIS Plus, e começou a pré-temporada, com atividade que marcou o primeiro contato do elenco após o período de férias. As atividades foram voltadas à avaliação física das atletas.

O Tricolor Paulista já assegurou ao menos 12 reforços para a temporada, e os anúncios oficiais devem começar a ser divulgados nos próximos dias. Nesta temporada, a equipe disputará o Paulistão, Brasileirão e Copa do Brasil.

Quem deixou o Tricolor

O retorno, porém, não contou com todas as atletas que encerraram 2025 pelo clube, em meio a saídas já confirmadas e definições contratuais em andamento. Não estiveram presentes na reapresentação Anny, Darlene, Day Silva, Júlia Kerolyn, Jéssica Soares, Kaká, Majhu, Maressa, Duda Calazans, Milena Fernandes, Millene, Nathane e Taty Sena.

Parte das atletas já se despediu oficialmente do Tricolor ao fim da última temporada e seguirão para outros clubes, enquanto outras não tiveram vínculo renovado para 2026.

Quem renovou

O São Paulo avançou no planejamento do elenco ao definir uma série de renovações contratuais para a temporada. Permanecem no clube a defensora Carol Gil, com novo vínculo até dezembro de 2027; a lateral-direita Ravena, que renovou até o fim de 2026; as meio-campistas Vi Amaral, com contrato estendido até 2028, Karla Alves, até 2026, Camilinha, até 2026, e Aline, que segue no Tricolor até dezembro de 2027.

Também tiveram contratos ampliados a lateral-esquerda Bia Menezes, agora com vínculo até 2027, além das goleiras Anna Bia, que renovou até 2028, e Carlinha, garantida no elenco até o fim de 2026.

Elenco do São Paulo para 2026

Lista leva em consideração atletas que têm contrato com o clube e não tiveram saídas oficializadas. Até o momento, clube não anunciou reforços.

Goleiras: Carlinha e Anna Bia Defensoras: Yasmin Cosmann, Luiza Calazans, Bruna Calderan, Ravena, Carol Gil, Bia Menezes Meio-campistas: Ana Beatriz, Vitória Amaral, Robinha, Aline, Karla Alves, Camilinha Atacantes: Duda Serrana, Isabelle Guimarães, Giovanna Crivelari, Vitorinha