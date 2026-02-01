menu hamburguer
Futebol Feminino

Há 11 anos, o São José fez história contra o Arsenal; Corinthians pode repetir feito e ser campeão mundial

Memória do título mundial do São José reaparece no contexto da final entre Corinthians e Arsenal

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/02/2026
06:57
São José venceu Arsenal e ficou com o título em 2014. (Foto: Mengo do Japão/ Divulgação)
imagem cameraSão José venceu Arsenal e ficou com o título em 2014. (Foto: Mengo do Japão/ Divulgação)
Quando o Corinthians entrar em campo neste domingo (1º) para enfrentar o Arsenal, às 15h, o duelo terá um peso gigante no presente da modalidade e ainda resgata um episódio histórico. Há 11 anos, foi um clube do interior de São Paulo quem encarou — e venceu — as inglesas em um dos capítulos mais marcantes do futebol feminino brasileiro.

Em 6 de dezembro de 2014, o São José derrotou o Arsenal por 2 a 0, no estádio de Nishigaoka, em Tóquio, e conquistou o então Mundial de Clubes Feminino (embora não conhecido como tal pela Fifa) disputado no Japão. Rosana Augusto, hoje treinadora do Palmeiras, abriu o placar logo no início da partida, e Giovânia, de pênalti, fechou o resultado que colocou as Meninas da Águia no topo do futebol internacional.

AS CAMPEÃS MUNDIAIS

  1. Titulares: Andreia, Poliana, Bagé, Bruna Benites (capitã), Letícia Santos, Fran, Formiga, Andressa, Rosana, Gio e Debinha
  2. Entraram no segundo tempo: Chu (aos 30 minutos, no lugar de Debinha) e Rita Bove (aos 41, em substituição a Rosana)
  3. Reservas: Letícia Izidoro, Gislaine, Carlinha, Edna Baiana e Michele Carioca
  4. Técnico: Adilson Galdino

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O título teve peso histórico. Foi a primeira vez que um clube brasileiro venceu uma competição mundial no futebol feminino, superando o então campeão europeu. Mais do que o troféu, o São José consolidava um projeto que dominou a modalidade na década passada, com títulos continentais e protagonismo. Hoje, o clube disputa a Série A3 do Brasileirão Feminino, equivalente à terceira divisão.

São José venceu Arsenal e ficou com o título em 2014. (Foto: Mengo do Japão/ Divulgação)
São José venceu Arsenal e ficou com o título em 2014. (Foto: Mengo do Japão/ Divulgação)

Feito do São José inspirou jornalista

O impacto daquela conquista virou objeto de estudo acadêmico. Em um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a jornalista Beatriz resgatou o Mundial de 2014 como eixo central para discutir memória, reconhecimento e apagamentos no futebol feminino brasileiro. A pesquisa tem como título: "Meninas da Águia: a história de como o São José levou o futebol feminino brasileiro ao topo do mundo".

A escolha do tema veio a partir da percepção de que, mesmo uma década depois, o título do São José ainda era pouco documentado. Segundo a pesquisadora, a escassez de registros chamou atenção logo no início do processo.

— Quando comecei a pesquisar, percebi que havia pouquíssima coisa disponível. Não existiam muitas entrevistas, relatos aprofundados ou materiais que contextualizassem o que aquele Mundial realmente representou — explicou em entrevista ao Lance!.

➡️ Árbitra mexicana apita final entre Corinthians e Arsenal pela Copa dos Campeões

Ao longo da apuração, Beatriz entrevistou jogadoras campeãs, membros da comissão técnica e pesquisadores da modalidade. O objetivo foi reconstruir a trajetória do São José a partir de diferentes olhares. Para ela, o principal aprendizado foi entender como aquela geração funcionou como base para o cenário atual.

— Todas as pessoas com quem conversei têm a sensação de que valeu a pena. Que alguém precisava passar por aquilo para que o futebol feminino chegasse onde está hoje — afirmou Beatriz.

Beatriz Quintino, jornalista e autora do TCC sobre o Mundial feminino do São José. (Foto: acervo pessoal)
Beatriz Quintino, jornalista e autora do TCC sobre o Mundial feminino do São José. (Foto: acervo pessoal)

Sustentado por um projeto ligado ao poder público, o São José perdeu força com mudanças de gestão e com a entrada massiva dos clubes de camisa no futebol feminino. Ainda assim, o legado permanece.

— As próprias jogadoras se reconhecem como campeãs mundiais. Independentemente do reconhecimento oficial da Fifa, existe uma memória construída ali que não pode ser ignorada — defende a autora.

Onze anos depois, com o Corinthians diante do mesmo Arsenal, a história se reencontra. O contexto é outro, os investimentos são maiores e o futebol feminino vive uma nova fase. Mas o caminho que leva até essa final passa, inevitavelmente, por aquela madrugada em Tóquio — quando o São José mostrou que era possível o Brasil vencer o mundo.

