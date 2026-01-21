Fiel Londres recepciona time feminino do Corinthians na Inglaterra

A torcida Fiel Londres, do Corinthians, esteve no aeroporto recepcionando as Brabas nesta quarta-feira (21). A equipe desembarcou na capital da Inglaterra para disputar a primeira edição da Copa dos Campeões, e estreia no dia 28 de janeiro, contra o Gotham.

continua após a publicidade

Os torcedores se reuniram antes mesmo da chegada da delegação, com concentração às 14h (horário local) no Aeroporto de Londres-Heathrow, no oeste da cidade. Atletas como Tamires, Érika, Gabi Zanotti, Juliete, Jaqueline, Ariel Godoi, entre outras, pararam para fazer fotos e atender os fãs.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Corinthians desembarca em Londres para disputa da Copa dos Campeões. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Programação da Copa dos Campeões Feminina

O torneio tem início na próxima quarta-feira (28). Na primeira semifinal, Gotham FC, campeão da Concacaf, encara o Corinthians, vencedor da Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 15h (de Brasília), o Arsenal, atual campeão da Champions Feminina, enfrenta o ASFAR, campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians divulga lista de relacionadas para Copa dos Campeões Feminina

A definição do torneio acontece no domingo, 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, casa do Arsenal. O estádio receberá a disputa pelo terceiro lugar, às 11h45 (de Brasília), e a grande final, às 15h, quando serão coroadas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.

+ Aposte nas partidas do Timão na Copa dos Campeões!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Gabi Zanotti recebe flores de torcedores do Corinthians. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Lista de relacionadas do Corinthians para a Copa dos Campeões

1 . Ana Vitória 2 . Andressa Alves 3 . Ariel Godoi 4 . Belén Aquino 5 . Carol Nogueira 6 . Dayana Rodríguez 7 . Duda Mineira 8 . Duda Sampaio 9 . Erika 10 . Gabi Zanotti 11 . Gi Fernandes 12 . Gisela Robledo 13 . Ivana Fuso 14 . Jaqueline 15 . Jhonson 16 . Juliete 17 . Lelê 18 . Letícia Monteiro 19 . Letícia Teles 20 . Nicole 21 . Paola Garcia 22 . Rhaizza 23 . Rillary 24 . Tamires 25 . Thais Ferreira 26 . Vic Albuquerque

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians