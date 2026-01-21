Fiel Londres recepciona time feminino do Corinthians na Inglaterra
Brabas estreiam na Copa dos Campeões em 28 de janeiro
A torcida Fiel Londres, do Corinthians, esteve no aeroporto recepcionando as Brabas nesta quarta-feira (21). A equipe desembarcou na capital da Inglaterra para disputar a primeira edição da Copa dos Campeões, e estreia no dia 28 de janeiro, contra o Gotham.
Os torcedores se reuniram antes mesmo da chegada da delegação, com concentração às 14h (horário local) no Aeroporto de Londres-Heathrow, no oeste da cidade. Atletas como Tamires, Érika, Gabi Zanotti, Juliete, Jaqueline, Ariel Godoi, entre outras, pararam para fazer fotos e atender os fãs.
Programação da Copa dos Campeões Feminina
O torneio tem início na próxima quarta-feira (28). Na primeira semifinal, Gotham FC, campeão da Concacaf, encara o Corinthians, vencedor da Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 15h (de Brasília), o Arsenal, atual campeão da Champions Feminina, enfrenta o ASFAR, campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF.
A definição do torneio acontece no domingo, 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, casa do Arsenal. O estádio receberá a disputa pelo terceiro lugar, às 11h45 (de Brasília), e a grande final, às 15h, quando serão coroadas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.
Lista de relacionadas do Corinthians para a Copa dos Campeões
- Ana Vitória
- Andressa Alves
- Ariel Godoi
- Belén Aquino
- Carol Nogueira
- Dayana Rodríguez
- Duda Mineira
- Duda Sampaio
- Erika
- Gabi Zanotti
- Gi Fernandes
- Gisela Robledo
- Ivana Fuso
- Jaqueline
- Jhonson
- Juliete
- Lelê
- Letícia Monteiro
- Letícia Teles
- Nicole
- Paola Garcia
- Rhaizza
- Rillary
- Tamires
- Thais Ferreira
- Vic Albuquerque
