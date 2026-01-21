menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Fiel Londres recepciona time feminino do Corinthians na Inglaterra

Brabas estreiam na Copa dos Campeões em 28 de janeiro

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/01/2026
17:17
Tamires faz fotos com torcedores do Corinthians em Londres. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
Tamires faz fotos com torcedores do Corinthians em Londres. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
A torcida Fiel Londres, do Corinthians, esteve no aeroporto recepcionando as Brabas nesta quarta-feira (21). A equipe desembarcou na capital da Inglaterra para disputar a primeira edição da Copa dos Campeões, e estreia no dia 28 de janeiro, contra o Gotham.

Os torcedores se reuniram antes mesmo da chegada da delegação, com concentração às 14h (horário local) no Aeroporto de Londres-Heathrow, no oeste da cidade. Atletas como Tamires, Érika, Gabi Zanotti, Juliete, Jaqueline, Ariel Godoi, entre outras, pararam para fazer fotos e atender os fãs.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Corinthians desembarca em Londres para disputa da Copa dos Campeões. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
Corinthians desembarca em Londres para disputa da Copa dos Campeões. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Programação da Copa dos Campeões Feminina

O torneio tem início na próxima quarta-feira (28). Na primeira semifinal, Gotham FC, campeão da Concacaf, encara o Corinthians, vencedor da Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 15h (de Brasília), o Arsenal, atual campeão da Champions Feminina, enfrenta o ASFAR, campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF.

➡️ Corinthians divulga lista de relacionadas para Copa dos Campeões Feminina

A definição do torneio acontece no domingo, 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, casa do Arsenal. O estádio receberá a disputa pelo terceiro lugar, às 11h45 (de Brasília), e a grande final, às 15h, quando serão coroadas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.

Gabi Zanotti recebe flores de torcedores do Corinthians. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
Gabi Zanotti recebe flores de torcedores do Corinthians. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Lista de relacionadas do Corinthians para a Copa dos Campeões

    1.
  1. Ana Vitória
    2. 2.
  2. Andressa Alves
    3. 3.
  3. Ariel Godoi
    4. 4.
  4. Belén Aquino
    5. 5.
  5. Carol Nogueira
    6. 6.
  6. Dayana Rodríguez
    7. 7.
  7. Duda Mineira
    8. 8.
  8. Duda Sampaio
    9. 9.
  9. Erika
    10. 10.
  10. Gabi Zanotti
    11. 11.
  11. Gi Fernandes
    12. 12.
  12. Gisela Robledo
    13. 13.
  13. Ivana Fuso
    14. 14.
  14. Jaqueline
    15. 15.
  15. Jhonson
    16. 16.
  16. Juliete
    17. 17.
  17. Lelê
    18. 18.
  18. Letícia Monteiro
    19. 19.
  19. Letícia Teles
    20. 20.
  20. Nicole
    21. 21.
  21. Paola Garcia
    22. 22.
  22. Rhaizza
    23. 23.
  23. Rillary
    24. 24.
  24. Tamires
    25. 25.
  25. Thais Ferreira
    26. 26.
  26. Vic Albuquerque

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Zagueira Erika cumprimenta torcedor do Corinthians. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
Zagueira Erika cumprimenta torcedor do Corinthians. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

