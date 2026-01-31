A Fifa definiu a arbitragem para a final da Copa dos Campeões, e a mexicana Katia Itzel García Mendoza será a responsável por conduzir o duelo entre Arsenal e Corinthians. A decisão está marcada para este domingo (1º), 15h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

A escolha foi oficializada pela entidade nos últimos dias e coloca Katia Itzel como árbitra central de um dos jogos mais importantes da temporada no futebol feminino. O confronto reúne o Arsenal, representante do futebol europeu, e o Corinthians, potência sul-americana, em uma final inédita do torneio organizado pela FIFA.

Conheça a árbitra Katia Itzel

Katia Itzel García Mendoza é árbitra mexicana nascida em 1992, na Cidade do México, e iniciou a carreira no apito em 2015, chegando ao quadro profissional em 2016. Formada em Ciências Políticas e Administração Pública, construiu trajetória gradual, passando por ligas de base, Liga MX Femenil — onde apitou a final do Apertura 2022. As informações são do site El Futbolero, do México.

Em março de 2024, fez história ao se tornar a primeira mulher em 20 anos a arbitrar um jogo da Liga MX masculina. Presença em Copas do Mundo femininas de 2022 (Sub-17) e 2023, foi eleita a sexta melhor árbitra do mundo pela IFFHS em 2024.

Arbitragem completa de Corinthians e Arsenal

Além da árbitra principal, a partida contará com um quadro majoritariamente mexicano, com exceção do VAR principal. A definição segue o padrão adotado pela FIFA em finais recentes, priorizando árbitras com experiência internacional e presença constante em competições de alto nível.

A arbitragem da final será comandada pela mexicana Katia Itzel García Mendoza. Ela terá como assistentes Sandra Elizabeth Ramírez e Karen Janett Díaz, com Karen Hernández como quarta árbitra. No VAR, estarão Tatiana Guzmán (Nicarágua) e Diana Stephanía Pérez (México).

Antes da grande decisão, o Emirates Stadium também receberá a disputa pelo terceiro lugar entre AS FAR, do Marrocos, e Gotham FC, dos Estados Unidos. A partida preliminar contará com arbitragem brasileira, liderada por Edina Alves Batista, com Neuza Back e Fabrini Bevilaqua como assistentes, além de Daiane Muniz no VAR.

O jogo será disputado às 15h (horário de Brasília) e encerra a primeira edição da Copa de Campeones Feminina, competição criada para reunir clubes campeões ou de destaque em seus continentes.

Arbitragem da final – Arsenal x Corinthians

Árbitra central: Katia Itzel García Mendoza (México)

Katia Itzel García Mendoza (México) Assistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez (México)

Sandra Elizabeth Ramírez (México) Assistente 2: Karen Janett Díaz (México)

Karen Janett Díaz (México) Quarta árbitra: Karen Hernández (México)

Karen Hernández (México) VAR: Tatiana Guzmán (Nicarágua)

Tatiana Guzmán (Nicarágua) AVAR: Diana Stephanía Pérez (México)