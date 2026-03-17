Grêmio anuncia Jéssica de Lima como nova treinadora

O Grêmio oficializou, na tarde desta terça-feira (17), Jéssica de Lima como nova técnica da equipe feminina. Ela assinou até o fim de 2027 e será apresentada nesta quarta-feira, 18, às 17h, no Auditório da Arena.

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— Venho acompanhando o crescimento do Grêmio e essa nova fase de investimento. Quero montar uma equipe protagonista, fortalecer o futebol feminino do clube e colocá-lo em evidência no país — disse.

— Podem esperar uma treinadora extremamente dedicada, que vive o futebol feminino intensamente e que chega com um propósito muito forte e identificação com o clube — completou. No clube, ela reencontra a auxiliar técnica Andréia Rosa, com quem trabalhou na Ferroviária.

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Jéssica de Lima visita a Arena do Grêmio. (Foto: Caroline Motta / Grêmio FBPA)

Conheça Jéssica de Lima, nova treinadora do Grêmio

Natural de Iacanga, no interior paulista, Jéssica é ex-jogadora. Em campo, passou por clubes como Marília, Rio Preto, São Paulo e Palmeiras, além de uma experiência no futebol italiano. Foi justamente no Rio Preto que encerrou a trajetória como atleta, acumulando títulos importantes, como o Brasileirão de 2015 e o bicampeonato paulista em 2016 e 2017.

Formada em Educação Física e com licenças PRO, A e B da CBF, iniciou a transição para a comissão técnica e integrou a Seleção Brasileira Sub-20. No período, conquistou a Liga Conmebol Evolución de 2021 e o Sul-Americano de 2022, ambos de forma invicta, além de participar de uma campanha histórica em Mundial da categoria.

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A primeira oportunidade como treinadora veio no Realidade Jovem, onde foi campeã paulista sub-17. No mesmo ano, assumiu a base da Ponte Preta e levantou o título brasileiro sub-18. Já no profissional, ganhou projeção à frente da Ferroviária, onde dirigiu a equipe por quase 100 jogos, conquistou a Copa Paulista de 2023 e foi vice-campeã do Brasileirão.

Após encerrar seu ciclo na Ferroviária, em junho de 2025, Jéssica recebeu sondagens, mas optou por não assumir nenhum projeto naquele momento. A treinadora aproveitou o período para acompanhar partidas de equipes paulistas, em caráter de observação, e priorizou o aprimoramento profissional, além de descanso e maior dedicação à família após três temporadas intensas em Araraquara.

Jéssica chega ao Tricolor e já estreia no comando neste sábado (21), contra a Ferroviária, em Araraquara, às 18h. As Mosqueteiras ainda não pontuaram no Brasileirão Feminino, com três derrotas em três jogos.