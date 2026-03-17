Recuperada de uma lesão na panturrilha, Camilinha está pronta para voltar a jogar e projeta o próximo desafio do São Paulo no Brasileirão Feminino. A meio-campista destacou a importância do processo de recuperação, valorizando o trabalho feito fora de campo e a evolução mental durante o período afastada, e reforça o foco em voltar a contribuir com a equipe dentro das quatro linhas.

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— Foi um período desafiador, que exigiu paciência e equilíbrio. Contei com um suporte muito importante na fisioterapia e também precisei me fortalecer mentalmente para respeitar cada etapa. Agora me sinto pronta e totalmente concentrada para ajudar o time no que for preciso — diz ela.

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Atenta ao desempenho das companheiras, Camilinha também ressaltou o comprometimento do elenco e a rápida adaptação das novas jogadoras ao modelo de jogo implementado pela comissão técnica, demonstrando confiança para a sequência da temporada.

— Tenho acompanhado de perto e é visível a entrega de todo o grupo. Mesmo com mudanças no elenco, todas estão muito alinhadas com a proposta de jogo. Isso dá ainda mais confiança para esse retorno — completa.

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O São Paulo chega para a quarta rodada do Brasileiro embalado por um início competitivo, com duas vitórias e uma derrota em três jogos.

O próximo confronto será diante do Fluminense, que ainda não perdeu na competição. As equipes se enfrentam no dia 23 de março, no Estádio Luso-Brasileiro, às 20h.

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