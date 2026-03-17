Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (17/03/2026)
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Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (17), a bola rola hoje partir da tarde com uma agenda de jogos recheada no Brasil e no exterior, incluindo Champions League, Copa do Brasil e competições internacionais. O destaque fica para as oitavas de final da Champions League, com confrontos como Manchester City x Real Madrid, Arsenal x Bayer Leverkusen e Chelsea x PSG. No futebol brasileiro, a Copa do Brasil movimenta a noite com cinco partidas, entre elas Nova Iguaçu x Fortaleza e Sport x Athletic Club, enquanto a programação ainda conta com jogos do Campeonato Argentino e da Concacaf Champions Cup.
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Campeonato Turco
- 14h — Fenerbahçe x Gaziantep — ESPN 3 e Disney+
Champions League (oitavas de final)
- 14h45 — Sporting x Bodo/Glimt — TNT e HBO Max
- 17h — Manchester City x Real Madrid — SBT, TNT e HBO Max
- 17h — Arsenal x Bayer Leverkusen — Space e HBO Max
- 17h — Chelsea x PSG — HBO Max
Copa de la Reina (semifinal)
- 15h — Tenerife (F) x Atlético de Madrid (F) — ESPN 4 e Disney+
Copa do Brasil (quarta fase)
- 19h — Nova Iguaçu x Fortaleza — Sportv e Premiere
- 19h30 — São Bernardo x Ceará — Prime Video
- 21h30 — Portuguesa x Paysandu — Sportv, ge tv e Premiere
- 21h30 — Londrina x Operário-PR — Sportv 2 e Premiere
- 21h30 — Sport x Athletic Club — Prime Video
Campeonato Argentino
- 21h15 — Gimnasia de Mendoza x Estudiantes — Disney+
Concacaf Champions Cup (oitavas de final)
- 22h — Alajuelense x Los Angeles FC — ESPN 4 e Disney+
- 0h — Cruz Azul x Monterrey — Disney+
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