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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (17/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/03/2026
06:00
Atualizado há 3 minutos
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITY
imagem cameraJogos de hoje: Arda Güler, do Real Madrid, e Jérémy Doku, do Manchester City, disputam a bola durante a partida de ida das oitavas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu (Foto: Thomas Coex/AFP)
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Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (17), a bola rola hoje partir da tarde com uma agenda de jogos recheada no Brasil e no exterior, incluindo Champions League, Copa do Brasil e competições internacionais. O destaque fica para as oitavas de final da Champions League, com confrontos como Manchester City x Real Madrid, Arsenal x Bayer Leverkusen e Chelsea x PSG. No futebol brasileiro, a Copa do Brasil movimenta a noite com cinco partidas, entre elas Nova Iguaçu x Fortaleza e Sport x Athletic Club, enquanto a programação ainda conta com jogos do Campeonato Argentino e da Concacaf Champions Cup.

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Campeonato Turco

  • 14h — Fenerbahçe x Gaziantep — ESPN 3 e Disney+

Champions League (oitavas de final)

  • 14h45 — Sporting x Bodo/Glimt — TNT e HBO Max
  • 17h — Manchester City x Real Madrid — SBT, TNT e HBO Max
  • 17h — Arsenal x Bayer Leverkusen — Space e HBO Max
  • 17h — Chelsea x PSG — HBO Max
Jogos de hoje: Achraf Hakimi e Marquinhos, do PSG, contêm Enzo Fernández, do Chelsea, após confusão iniciada quando Pedro Neto empurrou um gandula, durante a partida de ida das oitavas de final da Champions League, no Parc des Princes (Foto: Julien de Rosa/AFP)
Jogos de hoje: Achraf Hakimi e Marquinhos, do PSG, contêm Enzo Fernández, do Chelsea, após confusão iniciada quando Pedro Neto empurrou um gandula, durante a partida de ida das oitavas de final da Champions League, no Parc des Princes (Foto: Julien de Rosa/AFP)

Copa de la Reina (semifinal)

  • 15h — Tenerife (F) x Atlético de Madrid (F) — ESPN 4 e Disney+

Copa do Brasil (quarta fase)

  • 19h — Nova Iguaçu x Fortaleza — Sportv e Premiere
  • 19h30 — São Bernardo x Ceará — Prime Video
  • 21h30 — Portuguesa x Paysandu — Sportv, ge tv e Premiere
  • 21h30 — Londrina x Operário-PR — Sportv 2 e Premiere
  • 21h30 — Sport x Athletic Club — Prime Video

Campeonato Argentino

  • 21h15 — Gimnasia de Mendoza x Estudiantes — Disney+

Concacaf Champions Cup (oitavas de final)

  • 22h — Alajuelense x Los Angeles FC — ESPN 4 e Disney+
  • 0h — Cruz Azul x Monterrey — Disney+

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