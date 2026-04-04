No início da temporada, a jovem atacante Evelin Bonifácio, de 17 anos, integrava a Seleção Brasileira sub-20 enquanto o Santos concluía a pré-temporada e dava seus primeiros passos no Brasileirão Feminino. De volta ao time, ela soma um gol, uma assistência e é motivo de entusiasmo da torcida santista.

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Em que pese a tradição do Santos no futebol feminino, é preciso reconhecer que as Sereias da Vila demostraram rapidamente um nível competitivo acima do esperado para um time oriundo da Série A2 e com orçamento modesto, quando comparado aos rivais como Palmeiras, Corinthians e São Paulo.

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A vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio fora de casa e o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, em duelo equilibrado, indicaram um time organizado e com ambição. Desde as primeiras rodadas, a equipe deixou claro que não se limitaria à luta contra o rebaixamento, mirando uma vaga entre as oito melhores, embora não esteja no rol de favoritos ao título.

A mudança de patamar coincide com o retorno de Evelin após a conquista do Sul-Americano com a seleção. Inserida gradualmente, começou com 45 minutos na vitória sobre o Mixto e, a partir daí, passou a influenciar diretamente o desempenho coletivo. Diante da Ferroviária, participou ativamente do empate por 1 a 1 ao servir Larroquette. Já contra o Botafogo, repetiu o placar, desta vez deixando sua marca com um gol que reforça seu impacto no time.

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O time comandado por Caio Couto ainda demanda ajustes, principalmente na gestão dos momentos decisivos, onde tem cedido espaços e sofrido gols evitáveis. Ainda assim, chega à pausa para a Data Fifa ocupando a oitava colocação, dentro da zona de classificação, cenário que permite trabalhar correções sem abrir mão da competitividade. Assim, pode desfrutar ainda mais do efeito de Evelin Bonifácio, a menina do momento na Vila Belmiro.

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