A tarde de sábado (30) na Vila Belmiro foi de festa para a maioria dos 7.866 torcedores que acompanharam a decisão da Série A2 Feminina 2025. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Santos empatou com o Botafogo por 1 a 1 e confirmou o título. Carol marcou para as Gloriosas, enquanto Carol Baiana descontou para o Alvinegro Praiano, para a alegria da torcida alvinegra, que ocupou as arquibancadas da Casa Santista.

continua após a publicidade

No meio da torcida, Renata da Silva Alves, garçonete de 42 anos, olhava cada lance com expectativa e orgulho. Para ela, estar ali era mais que assistir a um jogo, é uma demonstração da força das mulheres no futebol.

— Representa a importância de nós mulheres estarmos sempre presentes nos estádios, fortalecendo o futebol feminino. Eu sempre tive o sonho de ser jogadora, mas não pude ser profissionalmente. Por isso, sempre venho prestigiar — dizia Renata.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos encerra jejum de títulos nacionais após seis anos

Com o acesso à elite do Brasileirão Feminino garantido desde as semifinais, o título coroou a retomada de um clube histórico e tradicional, pioneiro na modalidade no país, mas que enfrentou momentos difíceis, incluindo o rebaixamento inédito para a Série A2 em 2024.

A conquista deste sábado também marca o primeiro título nacional do Santos desde o Brasileirão de 2017, reforçando a importância dessa retomada. Para Renata, essa vitória simboliza um novo capítulo para o Alvinegro Praiano.

continua após a publicidade

— O Santos é um time histórico. Esse título pode ser uma retomada dessa história, mas é preciso mais atenção da diretoria e cuidado com as meninas da Baixada Santista — alerta ela, em entrevista ao Lance!.

Naquele sábado, mãe e filha saíram da Vila Belmiro com a certeza de que haviam testemunhado algo maior que um título: a celebração do futebol feminino e da presença feminina nos estádios brasileiros.