Uma das líderes do elenco do Fluminense, a atacante Keké falou sobre a preparação tricolor para o segundo semestre e a meta de buscar títulos na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (7), o Tricolor venceu o Brasil de Farroupilha por 3 a 0, em Moça Bonita, pela terceira fase da Copa do Brasil. Keké, Raquel e Gislaine balanaçaram as redes, em um jogo que também marcou a estreia do técnico Saulo Silva, que assumiu o time durante a pausa da Data Fifa.

— A gente sabe que o segundo semestre é sempre muito intenso, com jogos importantes e decisões pela frente. As expectativas são as melhores possíveis. Estamos entrando em duas competições que têm muito peso, e queremos brigar por tudo que está ao nosso alcance. O grupo está focado, treinando bem e sabemos da responsabilidade que é representar o Fluminense em qualquer campeonato que seja. Vamos com tudo para buscar títulos e coroar o trabalho que tem sido feito desde o início do ano — afirmou Keké, que tem 22 jogos na temporada entre Brasileirão e Copa Rio.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe ao vivo Fluminense x Brasil de Farroupilha pela Copa do Brasil Feminina

Desde julho, a equipe realiza treinos em dois períodos, mesclando academia e campo. Keké destacou a preparação e a confiança do grupo.

— Esses momentos decisivos são os que mais me motivam. É pra isso que a gente treina tanto, se dedica todos os dias. Ter a chance de disputar títulos, vestir essa camisa em jogos grandes, sentir a pressão e a emoção da decisão… tudo isso me move. E acredito muito no processo que estamos construindo. O trabalho tem sido muito consistente, o grupo está entrosado, com uma energia muito positiva. Isso fortalece a nossa confiança e nos prepara para encarar qualquer desafio que venha pela frente — completou.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense