Santos e São Paulo duelam pelo Paulistão Feminino; veja as escalações confirmadas

O Santos recebe o São Paulo nesta quarta-feira (3), às 20h30 (Brasília), na Vila Belmiro, pela 8ª rodada do Paulistão Feminino 2025. A partida é válida pela fase classificatória e conta com transmissão do Sportv (canal fechado).

O jogo estava inicialmente marcada para às 20h, mas foi adiado em 30 minutos por conta da dificuldade da delegação são-paulina em chegar à Santos. Conforme informado pela Federação Paulista, houve um acidente na pista que interditou a Rodovia Anchieta.

A disputa pelas quatro vagas na segunda fase do estadual está acirrada. O Corinthians lidera com 18 pontos, seguido de Palmeiras (13), São Paulo (12) e Ferroviária (11), que fecham o G-4. Na sequência estão Bragantino, Santos, Taubaté e Realidade Jovem.

A primeira fase é de pontos corridos, com 14 confrontos de turno e returno, e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata. Já a fase eliminatória é disputada em dois jogos, com clubes de melhor campanha decidindo em casa.

As Sereias da Vila conquistaram a Série A2 do Brasileirão Feminino no último sábado (30) e chegam confiantes para o duelo, de olho em uma vaga na zona de classificação para a próxima fase.

As Soberanas, por outro lado, se despediram do Brasileirão A1 após empatar com o Corinthians no último domingo (31) por 2 a 2. Neste segundo semestre, além do estadual, o São Paulo disputa a Libertadores Feminina e a Copa do Brasil.

SANTOS X SÃO PAULO

PAULISTÃO FEMININO 2025 - 8ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

SANTOS: Káren, Leidiane, Ana Alice, Rafa Martins, Larissa Vasconcelos, Rafa Andrade, Suzane Pires, Thaisinha, Samara, Carol Baiana e Laryh. Técnico: Caio Couto.

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Bia Menezes, Jé Soares, Camilinha, Aline, T. Senna, Isa e Serrana. Técnico: Thiago Viana.

