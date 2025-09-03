menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Santos e São Paulo duelam pelo Paulistão Feminino; veja as escalações confirmadas

Clássico vale pela 8ª rodada do Campeonato Estadual

Vila Belmiro recebe Santos e São Paulo pelo Paulistão Feminino (Foto: Reinaldo Campos/Santos)
imagem cameraVila Belmiro recebe Santos e São Paulo pelo Paulistão Feminino (Foto: Reinaldo Campos/Santos)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
19:53
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Santos recebe o São Paulo nesta quarta-feira (3), às 20h30 (Brasília), na Vila Belmiro, pela 8ª rodada do Paulistão Feminino 2025. A partida é válida pela fase classificatória e conta com transmissão do Sportv (canal fechado).

continua após a publicidade

Relacionadas

O jogo estava inicialmente marcada para às 20h, mas foi adiado em 30 minutos por conta da dificuldade da delegação são-paulina em chegar à Santos. Conforme informado pela Federação Paulista, houve um acidente na pista que interditou a Rodovia Anchieta.

A disputa pelas quatro vagas na segunda fase do estadual está acirrada. O Corinthians lidera com 18 pontos, seguido de Palmeiras (13), São Paulo (12) e Ferroviária (11), que fecham o G-4. Na sequência estão Bragantino, Santos, Taubaté e Realidade Jovem.

continua após a publicidade

A primeira fase é de pontos corridos, com 14 confrontos de turno e returno, e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata. Já a fase eliminatória é disputada em dois jogos, com clubes de melhor campanha decidindo em casa.

➡️ Brasileirão Feminino A1 2026: veja todos os clubes participantes
➡️ Sorteio da Libertadores Feminina: onde assistir, data e horário

As Sereias da Vila conquistaram a Série A2 do Brasileirão Feminino no último sábado (30) e chegam confiantes para o duelo, de olho em uma vaga na zona de classificação para a próxima fase.

continua após a publicidade

As Soberanas, por outro lado, se despediram do Brasileirão A1 após empatar com o Corinthians no último domingo (31) por 2 a 2. Neste segundo semestre, além do estadual, o São Paulo disputa a Libertadores Feminina e a Copa do Brasil.

SANTOS X SÃO PAULO
PAULISTÃO FEMININO 2025 - 8ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

SANTOS: Káren, Leidiane, Ana Alice, Rafa Martins, Larissa Vasconcelos, Rafa Andrade, Suzane Pires, Thaisinha, Samara, Carol Baiana e Laryh. Técnico: Caio Couto.

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Bia Menezes, Jé Soares, Camilinha, Aline, T. Senna, Isa e Serrana. Técnico: Thiago Viana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Santos volta à Vila Belmiro pelo Paulistão Feminino após o título do Brasileirão A2 (Foto: Reinaldo Campos/Santos)
Santos volta à Vila Belmiro pelo Paulistão Feminino após o título do Brasileirão A2 (Foto: Reinaldo Campos/Santos)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias