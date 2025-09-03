A Ferroviária venceu o Taubaté por 2 a 0 nesta quarta-feira (3), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Feminino, no Estádio Joaquim de Morais Filho. Os gols da partida foram marcados por Natalia Vendito, aos 44' do primeiro tempo, e por Sissi Ribeiro, aos 12' do segundo.

Com a vitória no primeiro jogo da rodada, a equipe comandada por Léo Mendes subiu da quarta para a segunda colocação do Paulistão, alcançando 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. As Guerreiras Grenás somam 15 gols marcados, cinco sofridos e saldo positivo de 10.

Em situação oposta, o time treinado por Arismar Júnior ocupa a sétima posição, com apenas seis pontos conquistados em duas vitórias e seis derrotas. O Gigante do Vale balançou as redes cinco vezes, sofreu 18 gols e possui saldo negativo de 13.

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

A Ferroviária assumiu o controle da partida com maior posse de bola e volume ofensivo, com infiltrações da lateral Sissi pelas costas da defesa adversária. A camisa 30 teve boa oportunidade logo aos 10', após receber passe de Fátima Dutra, mas finalizou em cima da goleira Yolanda. Após o lance, o Taubaté adotou postura mais defensiva e passou a explorar os contra-ataques, sem, no entanto, oferecer perigo real. A partida voltou a ganhar intensidade apenas nos minutos finais.

Aos 44', a Ferroviária abriu o placar em uma jogada construída pelo lado direito do ataque. Sissi tabelou com Duda e cruzou por baixo. Vendito se antecipou à zagueira Carol Franco na entrada da pequena área e, com um único toque, escorou para o fundo do gol. O Taubaté, por sua vez, tentou nos acréscimos, com cabeceio firme de Jérika, defendido por Luciana. Veja o primeiro gol do jogo:

continua após a publicidade

2️⃣ Segundo tempo

Aos 12', na segunda cobrança de escanteio seguida pelo lado direito, a Ferroviária ampliou o placar. Fátima Dutra colocou a bola na área e encontrou Sissi, que se antecipou à marcação no primeiro pau e desviou para o fundo das redes, acertando a bochecha direita do gol. Veja o segundo gol do jogo:

Depois, Vendito foi acionada por Kati na grande área e, com espaço, optou pelo chute por cobertura. A finalização passou por Yolanda, mas saiu por cima do travessão. No fim do jogo, Nicoly arriscou de longe e obrigou a goleira a desviar com a ponta dos dedos; a bola ainda acertou o travessão. No rebote, Mylena Carioca tentou de peito, e Yolanda fez a defesa em dois tempos. A arbitragem assinalou impedimento na sequência da jogada.

