O Brasileirão Feminino Sub-20 está na reta final e, nesta quinta-feira (21), Flamengo e Corinthians, decidem quem avança para a grande decisão. A bola rola às 18h, no estádio Luso Brasileiro e terá transmissão do Sportv.

continua após a publicidade

Na ida, Brendha garantiu a vitória rubro-negra por 1 a 0 e a vantagem para o jogo de volta. Um empate coloca o clube carioca na final e vivo na busca pelo bicampeonato nacional. Uma vitória por dois gols ou mais de diferença, leva as paulistas para sua primeira final. Já uma vitória simples levará a decisão para os pênaltis.

Caminho do Flamengo até a final

No Grupo A com Fluminense, Heips-RJ e Mixto-MT, o Flamengo teve uma das melhores campanhas da primeira fase, vencendo os seis jogos, marcando 40 gols e sofrendo apenas um. A maior goleada aplicada pelo Fla foi 18 a 0 sobre o time mato-grossense.

continua após a publicidade

Nos clássicos contra o Tricolor, a artilheira do time, Brendha, marcou duas vezes. Decidiu a vitória por 1 a 0 na terceira rodada e, na quarta, deu números finais depois de Leane abrir o caminho para a vitória rubro-negra por 2 a 0. A atacante tem oito gols na competição, um a menos que Milena, do Grêmio, que já está eliminado.

Nas quartas de final, empatou sem gols com o Fortaleza no jogo de ida, mas venceu por 4 a 0 na volta. Assim, avançou à final de forma invicta, tendo apenas um empate e um gol sofrido, contra 44 feitos e sete vitórias.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Caminho do Corinthians até a final

O Corinthians estava no Grupo D e teve mais dificuldade que o adversário rubro-negro. Enfrentou Santos, Criciúma e UDA, terminando a primeira fase com quatro vitórias e dois empates — contra as Sereinhas da Vila, em 2 a 2 e 0 a 0.

Nas quartas de final, despachou o rival Palmeiras com duas vitórias. Primeiro por 3 a 0 e depois por 2 a 1. Convocadas para um período de treinamento com a Seleção Feminina Sub-17, Dulce, Julia e Lara Mel, artilheira do time com cinco gols, marcaram para decidir a vitória para o Timão. Gaby Tomé também balançou as redes.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Domínio no Brasileirão Feminino Sub-20

O outro finalista será decidido no confronto entre Botafogo e Internacional, que jogam no mesmo dia, às 15h30, em Porto Alegre, com transmissão do Sportv. As Crias Gloriosas venceram o jogo de ida no Nilton Santos por 3 a 0 e possuem ampla vantagem para avançar à final.

Esta é a segunda temporada em que os quatro times são semifinalistas da competição. No entanto, em 2024 os confrontos foram diferentes: o Inter enfrentou o Flamengo, enquanto o Corinthians enfrentou as Alvinegro. Na ocasião, ambos os cariocas se classificaram e as Meninas da Gávea venceram as rivais por 7 a 0.

Vale destacar que, desde a primeira edição do Brasileiro Feminino Sub-20, apenas quatro times fizeram final. Em 2022 e 2023, Internacional e São Paulo protagonizaram a decisão e o Colorado levou a taça nas duas ocasiões. Em 2024, Flamengo e Botafogo decidiram o título, o que pode se repetir em 2025.

Voltando uma etapa, apenas sete times chegaram à semifinal. Além dos atuais, Fluminense, Grêmio e São Paulo alcançaram a etapa decisiva do campeonato nas temporadas passadas.