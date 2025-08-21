Com estreia de atacante, Corinthians enfrenta Realidade Jovem pelo Paulistão Feminino
Brabas tem manter a liderança da competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (21), às 15h (horário de Brasília), contra o Realidade Jovem, pela 7ª rodada do Paulistão Feminino 2025. A bola rola no João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP), e tem transmissão da Cazé TV (Youtube), Space (canal fechado), Max (streaming) e Record News).
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
As Brabas tentam manter a liderança do estadual, enquanto o Realidade Jovem busca sua primeira vitória na competição.
De olho no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino no fim de semana, o técnico Lucas Piccinato optou por uma equipe reserva para a partida. Lucas Piccinato, inclusive, treinou as titulares na manhã desta quinta-feira (21).
Desta forma, o Corinthians vem a campo com: Lelê; Paulinha, Thaís Regina, Letícia Teles e Juliete; Juliana Passari, Ivana Fuso e Carol Nogueira; Gisela Robledo, Eudimilla, Ariel Godoi. O destaque é a estreia da atacante Ivana Fuso, ex-Manchester United.
O Realidade Jovem, por sua vez, optou por uma equipe titular para o jogo desta quinta. O time tem como titulares: Mell; Letícia, Sabrina, Alessandra e Isabela; Maristela, Mariana e Júlia; Naely, Ingrid e Emilly.
➡️ Técnico do Corinthians atualiza situação de zagueira da Seleção Brasileira
Realidade Jovem x Corinthians: onde assistir
- 📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto (horário de Brasília)
- 📍 Local: Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP) (SP)
- Onde assistir: Cazé TV (Youtube), Space (canal fechado), Max (streaming) e Record News).
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
REALIDADE JOVEM: Mell; Letícia, Sabrina, Alessandra e Isabela; Maristela, Mariana e Júlia; Naely, Ingrid e Emilly. Técnico: Rafael Bousi.
CORINTHIANS: Lelê; Paulinha, Thaís Regina, Letícia Teles e Juliete; Juliana Passari, Ivana Fuso e Carol Nogueira; Gisela Robledo, Eudimilla, Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.
- Matéria
- Mais Notícias