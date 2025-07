Confira a agenda de jogos do Santos no mês de julho

O Santos ainda não sabe quando vai jogar novamente pelo Campeonato Brasileiro. O time encara o Palmeiras, pela 13ª rodada da competição, em duelo que ainda não tem nem data, nem horário definidos por causa da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

O Alviverde retorna ao Brasil neste sábado (05). A equipe de Abel Ferreira foi eliminada nas quartas de final para o Chelsea, da Inglaterra, na última sexta-feira (04).

Ainda neste mês, o Alvinegro Praiano encara o Flamengo (C), Mirassol (F), Internacional (C) e Sport (F). O Peixe venceu o Fortaleza de virada por 3 a 2 antes da pausa do Brasileirão e conseguiu sair da zona do rebaixamento. Ocupa o 15º lugar na tabela com 11 pontos.

Neste período, contratou Alexandre Mattos como diretor executivo e anunciou o meia Willian Arão e o lateral-direito Igor Vinícius como reforços. O meia foi apresentado na última sexta-feira (04) e o defensor vai conceder entrevista coletiva na próxima segunda-feira (07), às 13h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Agenda do Campeonato Brasileiro:

12 ou 13 de julho (DATA E HORÁRIO INFEFINIDOS) - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro - 13ª rodada

16 de julho (quarta-feira) - Santos x Flamengo - Vila Belmiro - 20h - 14ª rodada

19 de julho (sábado) - Mirassol x Santos - Mirassol - 18h30 - 15ª rodada

23 de julho (quarta-feira) - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 - 16ª rodada

26 de julho (sábado) - Sport x Santos - Ilha do Retiro - 18h30 - 17ª rodada

Últimos resultados do Campeonato Brasileiro:

1ª rodada - 30.03 - Vasco 2 x 1 Santos - São Januário - gol: Barreal

2ª rodada - 06.04 - Santos 2 x 2 Bahia - Vila Belmiro - gols: Thaciano e Diego Pituca

3ª rodada - 13.04 - Fluminense 1 x 0 Santos - Maracanã

4ª rodada - 16.04 - Santos 2 x 0 Atlético-MG -Vila Belmiro - gols: Zé Ivaldo e Barreal

5ª rodada - 20.04 - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbi -gol: Tiquinho Soares

6ª rodada - 27.04 - Santos 1 x 2 Red Bull Bragantino - Vila Belmiro - gol: Deivid Washington

7ª rodada - 04.05 - Grêmio 1 x 0 Santos - Arena do Grêmio

8ª rodada - 12.05 - Santos 0 x 0 Ceará - Allianz Parque

9ª rodada - 18.05 - Corinthians 1 x 0 Santos - Neo Química Arena

10ª rodada - 25.05 - Vitória 0 x 1 Santos - Barradão - gol: Guilherme

11ª rodada - 01.06 - Santos 0 x 1 Botafogo - Vila Belmiro

12ª rodada - 12.06 - Fortaleza 2 x 3 Santos - Castelão - gols: Barreal, Guilherme e João Ricardo (contra)